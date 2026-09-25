Van Halen - 5150 (0603497809288) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Van Halen - 5150 (0603497809288) виниловая пластинка
5150 (40th Anniversary Expanded Edition) — это юбилейное переиздание седьмого студийного альбома группы Van Halen и первого с вокалистом Сэмми Хагаром, приуроченное к 40-летию. Расширенное издание на двойном виниле. Первая пластинка содержит ремастированную версию оригинального альбома, вторая — редкие сингл-версии и концертные записи. «5150» — седьмой студийный альбом американской рок-группы Van Halen. Он был выпущен 24 марта 1986 года лейблом Warner Bros. Records и стал первым из четырёх альбомов, записанных с вокалистом Сэмми Хагаром, заменившим Дэвида Ли Рота. Альбом примечателен множеством любовных песен и баллад, что контрастирует с прямолинейным тяжелым роком предыдущих альбомов. Альбом занял первое место в чарте Billboard 200, превзойдя предыдущий альбом группы, «1984» который достиг второго места после альбома Майкла Джексона «Thriller».
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