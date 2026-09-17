Foo Fighters - Greatest Hits (0886973692110) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 98851
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Foo Fighters - Greatest Hits (0886973692110) виниловая пластинка
Track List
|A1
|All My Life
|4:24
|A2
|Best Of You
|4:16
|A3
|Everlong
|4:10
|A4
|The Pretender
|4:27
|B1
|My Hero
|4:19
|B2
|Learn To Fly
|3:56
|B3
|Times Like These
|4:28
|B4
|Monkey Wrench
|3:53
|C1
|Big Me
|2:14
|C2
|Breakout
|3:22
|C3
|Long Road To Ruin
|3:48
|C4
|This Is A Call
|3:55
|D1
|Skin And Bones
|4:04
|D2
|Wheels
|4:38
|D3
|Word Forward
|3:49
|D4
|Everlong (Acoustic)
|4:41
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|All My Life
|4:24
|A2
|Best Of You
|4:16
|A3
|Everlong
|4:10
|A4
|The Pretender
|4:27
|B1
|My Hero
|4:19
|B2
|Learn To Fly
|3:56
|B3
|Times Like These
|4:28
|B4
|Monkey Wrench
|3:53
|C1
|Big Me
|2:14
|C2
|Breakout
|3:22
|C3
|Long Road To Ruin
|3:48
|C4
|This Is A Call
|3:55
|D1
|Skin And Bones
|4:04
|D2
|Wheels
|4:38
|D3
|Word Forward
|3:49
|D4
|Everlong (Acoustic)
|4:41
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Foo Fighters - Greatest Hits (0886973692110) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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