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Metallica - Kill 'Em All (0602547885289) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Metallica - Kill 'Em All (0602547885289) виниловая пластинка

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Metallica - Kill &#039;Em All (0602547885289) виниловая пластинка - фото 1
Metallica - Kill &#039;Em All (0602547885289) виниловая пластинка - фото 2
Metallica - Kill &#039;Em All (0602547885289) виниловая пластинка - фото 3
Metallica - Kill &#039;Em All (0602547885289) виниловая пластинка - фото 4
Metallica - Kill &#039;Em All (0602547885289) виниловая пластинка - фото 5
Metallica - Kill &#039;Em All (0602547885289) виниловая пластинка - фото 6
Metallica - Kill &#039;Em All (0602547885289) виниловая пластинка - фото 7
Metallica - Kill &#039;Em All (0602547885289) виниловая пластинка - фото 8
Metallica - Kill &#039;Em All (0602547885289) виниловая пластинка - фото 9
Metallica - Kill &#039;Em All (0602547885289) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Metallica
Альбом (сингл)
Kill 'Em All
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Metallica - Kill &#039;Em All (0602547885289) виниловая пластинка - фото 1
  • Metallica - Kill &#039;Em All (0602547885289) виниловая пластинка - фото 2
  • Metallica - Kill &#039;Em All (0602547885289) виниловая пластинка - фото 3
  • Metallica - Kill &#039;Em All (0602547885289) виниловая пластинка - фото 4
  • Metallica - Kill &#039;Em All (0602547885289) виниловая пластинка - фото 5
  • Metallica - Kill &#039;Em All (0602547885289) виниловая пластинка - фото 6
  • Metallica - Kill &#039;Em All (0602547885289) виниловая пластинка - фото 7
  • Metallica - Kill &#039;Em All (0602547885289) виниловая пластинка - фото 8
  • Metallica - Kill &#039;Em All (0602547885289) виниловая пластинка - фото 9
  • Metallica - Kill &#039;Em All (0602547885289) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 402585
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Характеристики

Бренд
EMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
EMI
Barcode
[0602547885289]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Metallica
Альбом (сингл)
Kill 'Em All
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Hit The Lights, The Four Horsemen, Motorbreath, Jump In The Fire, (Anesthesia)-Pulling Teeth, Whiplash, Phantom Lord, No Remorse, Seek & Destroy, Metal Militia
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Metallica - Kill 'Em All (0602547885289) виниловая пластинка

Track List

A1Hit The Lights4:17
A2The Four Horsemen7:08
A3Motorbreath3:03
A4Jump In The Fire4:50
A5(Anesthesia)-Pulling Teeth3:27
A6Whiplash4:06
B1Phantom Lord4:52
B2No Remorse6:24
B3Seek & Destroy6:50
B4Metal Militia6:06



Теги товара: Metallica

Отзывы о товаре Metallica - Kill 'Em All (0602547885289) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
EMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
EMI
Barcode
[0602547885289]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Metallica
Альбом (сингл)
Kill 'Em All
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Hit The Lights, The Four Horsemen, Motorbreath, Jump In The Fire, (Anesthesia)-Pulling Teeth, Whiplash, Phantom Lord, No Remorse, Seek & Destroy, Metal Militia
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание

Track List

A1Hit The Lights4:17
A2The Four Horsemen7:08
A3Motorbreath3:03
A4Jump In The Fire4:50
A5(Anesthesia)-Pulling Teeth3:27
A6Whiplash4:06
B1Phantom Lord4:52
B2No Remorse6:24
B3Seek & Destroy6:50
B4Metal Militia6:06


Теги товара: Metallica
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