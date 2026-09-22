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Radiohead - Hail To The Thief (Live Recordings 2003-2009) (Red) (0191404156308) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Radiohead - Hail To The Thief (Live Recordings 2003-2009) (Red) (0191404156308) виниловая пластинка

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Radiohead - Hail To The Thief (Live Recordings 2003-2009) (Red) (0191404156308) виниловая пластинка - фото 1
Radiohead - Hail To The Thief (Live Recordings 2003-2009) (Red) (0191404156308) виниловая пластинка - фото 2
Radiohead - Hail To The Thief (Live Recordings 2003-2009) (Red) (0191404156308) виниловая пластинка - фото 3
Radiohead - Hail To The Thief (Live Recordings 2003-2009) (Red) (0191404156308) виниловая пластинка - фото 4
Radiohead - Hail To The Thief (Live Recordings 2003-2009) (Red) (0191404156308) виниловая пластинка - фото 5
Radiohead - Hail To The Thief (Live Recordings 2003-2009) (Red) (0191404156308) виниловая пластинка - фото 6
Radiohead - Hail To The Thief (Live Recordings 2003-2009) (Red) (0191404156308) виниловая пластинка - фото 7
Radiohead - Hail To The Thief (Live Recordings 2003-2009) (Red) (0191404156308) виниловая пластинка - фото 8
Radiohead - Hail To The Thief (Live Recordings 2003-2009) (Red) (0191404156308) виниловая пластинка - фото 9
Radiohead - Hail To The Thief (Live Recordings 2003-2009) (Red) (0191404156308) виниловая пластинка - фото 10
Radiohead - Hail To The Thief (Live Recordings 2003-2009) (Red) (0191404156308) виниловая пластинка - фото 11
Radiohead - Hail To The Thief (Live Recordings 2003-2009) (Red) (0191404156308) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Radiohead
Альбом (сингл)
Hail To The Thief
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Radiohead - Hail To The Thief (Live Recordings 2003-2009) (Red) (0191404156308) виниловая пластинка - фото 1
  • Radiohead - Hail To The Thief (Live Recordings 2003-2009) (Red) (0191404156308) виниловая пластинка - фото 2
  • Radiohead - Hail To The Thief (Live Recordings 2003-2009) (Red) (0191404156308) виниловая пластинка - фото 3
  • Radiohead - Hail To The Thief (Live Recordings 2003-2009) (Red) (0191404156308) виниловая пластинка - фото 4
  • Radiohead - Hail To The Thief (Live Recordings 2003-2009) (Red) (0191404156308) виниловая пластинка - фото 5
  • Radiohead - Hail To The Thief (Live Recordings 2003-2009) (Red) (0191404156308) виниловая пластинка - фото 6
  • Radiohead - Hail To The Thief (Live Recordings 2003-2009) (Red) (0191404156308) виниловая пластинка - фото 7
  • Radiohead - Hail To The Thief (Live Recordings 2003-2009) (Red) (0191404156308) виниловая пластинка - фото 8
  • Radiohead - Hail To The Thief (Live Recordings 2003-2009) (Red) (0191404156308) виниловая пластинка - фото 9
  • Radiohead - Hail To The Thief (Live Recordings 2003-2009) (Red) (0191404156308) виниловая пластинка - фото 10
  • Radiohead - Hail To The Thief (Live Recordings 2003-2009) (Red) (0191404156308) виниловая пластинка - фото 11
  • Radiohead - Hail To The Thief (Live Recordings 2003-2009) (Red) (0191404156308) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720313
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Характеристики

Бренд
XL Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
XL Recordings
Barcode
[0191404156308]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Radiohead
Альбом (сингл)
Hail To The Thief
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
2+2=5, Sit Down, Stand Up, Sail to the Moon, Go to Sleep, Where I End and You Begin, We Suck Young Blood, The Gloaming, There, There, I Will, Myxomatosis, Scatterbrain, A Wolf at the Door, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Radiohead - Hail To The Thief (Live Recordings 2003-2009) (Red) (0191404156308) виниловая пластинка

Radiohead анонсировали «Hail to the Thief (Live Recordings 2003-2009)» — новый концертный альбом, который позволил группе переосмыслить своё отношение к шестому студийному альбому «Hail to the Thief». Альбом включает записи с концертов в Лондоне, Амстердаме, Буэнос-Айресе и Дублине с 2003 по 2009 год, сведённые Беном Бапти и отмастеренные Мэттом Колтоном. Лимитированное издание на красном виниле. Том Йорк рассказал о новом концертном альбоме: «Когда я размышлял над аранжировками для театральной постановки шекспировского «Гамлета»/«Hail to the Thief», я попросил прослушать несколько архивных записей песен. Я был поражён энергией, с которой мы тогда играли. Я едва узнал нас, и это помогло мне найти путь вперёд. Мы решили свести и выпустить эти записи (было бы безумием хранить их только для себя). Всё это стало для меня настоящим катарсисом. Мы очень надеемся, что они вам понравятся». Недавно Том Йорк принял участие в создании получившей признание критиков постановки «Hamlet/Hail to the Thief» — динамичной адаптации шекспировского «Гамлета», дополненной деконструированной партитурой переработанных песен с альбома 2003 года «Hail to the Thief». Журнал Rolling Stone UK написал о новой постановке: «Величайшая заслуга Йорка и его соавторов в том, что эти миры сливаются так органично — словно им изначально было суждено быть вместе».



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
XL Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
XL Recordings
Barcode
[0191404156308]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Radiohead
Альбом (сингл)
Hail To The Thief
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
2+2=5, Sit Down, Stand Up, Sail to the Moon, Go to Sleep, Where I End and You Begin, We Suck Young Blood, The Gloaming, There, There, I Will, Myxomatosis, Scatterbrain, A Wolf at the Door, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Radiohead анонсировали «Hail to the Thief (Live Recordings 2003-2009)» — новый концертный альбом, который позволил группе переосмыслить своё отношение к шестому студийному альбому «Hail to the Thief». Альбом включает записи с концертов в Лондоне, Амстердаме, Буэнос-Айресе и Дублине с 2003 по 2009 год, сведённые Беном Бапти и отмастеренные Мэттом Колтоном. Лимитированное издание на красном виниле. Том Йорк рассказал о новом концертном альбоме: «Когда я размышлял над аранжировками для театральной постановки шекспировского «Гамлета»/«Hail to the Thief», я попросил прослушать несколько архивных записей песен. Я был поражён энергией, с которой мы тогда играли. Я едва узнал нас, и это помогло мне найти путь вперёд. Мы решили свести и выпустить эти записи (было бы безумием хранить их только для себя). Всё это стало для меня настоящим катарсисом. Мы очень надеемся, что они вам понравятся». Недавно Том Йорк принял участие в создании получившей признание критиков постановки «Hamlet/Hail to the Thief» — динамичной адаптации шекспировского «Гамлета», дополненной деконструированной партитурой переработанных песен с альбома 2003 года «Hail to the Thief». Журнал Rolling Stone UK написал о новой постановке: «Величайшая заслуга Йорка и его соавторов в том, что эти миры сливаются так органично — словно им изначально было суждено быть вместе».


Теги товара: Limited Edition
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Radiohead - Hail To The Thief (Live Recordings 2003-2009) (Red) (0191404156308) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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