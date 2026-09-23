Tony Joe White - Collected (8719262012547) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Tony Joe White
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб.
В наличии
Код товара: 626759
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262012547]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Tony Joe White
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Rainy Night In Georgia, Roosevelt And Ira Lee (Night Of The Mossacin), Polk Salad Annie, Groupy Girl, Hard To Handle, They Caught The Devil And Put Him In Jail In Eudora, Arkansas, I Just Walked Away, Even Trolls Love Rock And Roll, Backwoods Preacher Man, Ol' Mother Earth, Soulful Eyes, I Get Off On It, Steamy Windows, (You're Gonna Look) Good In Blues, Ain't Going Down This Time, On The Return To Muscle Shoals, I Want My Fleetwood Back, Ice Cream Man, Can't Go Back Home, Closing In On The Fire
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Collected (2)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х3
Вес, г.
300
Описание товара Tony Joe White - Collected (8719262012547) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Rainy Night In Georgia, Roosevelt And Ira Lee (Night Of The Mossacin), Polk Salad Annie, Groupy Girl, Hard To Handle, They Caught The Devil And Put Him In Jail In Eudora, Arkansas, I Just Walked Away, Even Trolls Love Rock And Roll, Backwoods Preacher Man, Ol' Mother Earth, Soulful Eyes, I Get Off On It, Steamy Windows, (You're Gonna Look) Good In Blues, Ain't Going Down This Time, On The Return To Muscle Shoals, I Want My Fleetwood Back, Ice Cream Man, Can't Go Back Home, Closing In On The Fire, Playa Del Carmen Nights, Did Somebody Make A Fool Out Of You, Louvelda
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262012547]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Tony Joe White
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Rainy Night In Georgia, Roosevelt And Ira Lee (Night Of The Mossacin), Polk Salad Annie, Groupy Girl, Hard To Handle, They Caught The Devil And Put Him In Jail In Eudora, Arkansas, I Just Walked Away, Even Trolls Love Rock And Roll, Backwoods Preacher Man, Ol' Mother Earth, Soulful Eyes, I Get Off On It, Steamy Windows, (You're Gonna Look) Good In Blues, Ain't Going Down This Time, On The Return To Muscle Shoals, I Want My Fleetwood Back, Ice Cream Man, Can't Go Back Home, Closing In On The Fire
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Collected (2)
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Rainy Night In Georgia, Roosevelt And Ira Lee (Night Of The Mossacin), Polk Salad Annie, Groupy Girl, Hard To Handle, They Caught The Devil And Put Him In Jail In Eudora, Arkansas, I Just Walked Away, Even Trolls Love Rock And Roll, Backwoods Preacher Man, Ol' Mother Earth, Soulful Eyes, I Get Off On It, Steamy Windows, (You're Gonna Look) Good In Blues, Ain't Going Down This Time, On The Return To Muscle Shoals, I Want My Fleetwood Back, Ice Cream Man, Can't Go Back Home, Closing In On The Fire, Playa Del Carmen Nights, Did Somebody Make A Fool Out Of You, Louvelda
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Tony Joe White - Collected (8719262012547) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4860 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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