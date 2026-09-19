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Metallica - Hardwired...To Self-Destruct (0602557156416) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Metallica - Hardwired...To Self-Destruct (0602557156416) виниловая пластинка

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Metallica - Hardwired...To Self-Destruct (0602557156416) виниловая пластинка - фото 1
Metallica - Hardwired...To Self-Destruct (0602557156416) виниловая пластинка - фото 2
Metallica - Hardwired...To Self-Destruct (0602557156416) виниловая пластинка - фото 3
Metallica - Hardwired...To Self-Destruct (0602557156416) виниловая пластинка - фото 4
Metallica - Hardwired...To Self-Destruct (0602557156416) виниловая пластинка - фото 5
Metallica - Hardwired...To Self-Destruct (0602557156416) виниловая пластинка - фото 6
Metallica - Hardwired...To Self-Destruct (0602557156416) виниловая пластинка - фото 7
Metallica - Hardwired...To Self-Destruct (0602557156416) виниловая пластинка - фото 8
Metallica - Hardwired...To Self-Destruct (0602557156416) виниловая пластинка - фото 9
Metallica - Hardwired...To Self-Destruct (0602557156416) виниловая пластинка - фото 10
Metallica - Hardwired...To Self-Destruct (0602557156416) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Metallica
Альбом (сингл)
Hardwired...To Self-Destruct
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Metallica - Hardwired...To Self-Destruct (0602557156416) виниловая пластинка - фото 1
  • Metallica - Hardwired...To Self-Destruct (0602557156416) виниловая пластинка - фото 2
  • Metallica - Hardwired...To Self-Destruct (0602557156416) виниловая пластинка - фото 3
  • Metallica - Hardwired...To Self-Destruct (0602557156416) виниловая пластинка - фото 4
  • Metallica - Hardwired...To Self-Destruct (0602557156416) виниловая пластинка - фото 5
  • Metallica - Hardwired...To Self-Destruct (0602557156416) виниловая пластинка - фото 6
  • Metallica - Hardwired...To Self-Destruct (0602557156416) виниловая пластинка - фото 7
  • Metallica - Hardwired...To Self-Destruct (0602557156416) виниловая пластинка - фото 8
  • Metallica - Hardwired...To Self-Destruct (0602557156416) виниловая пластинка - фото 9
  • Metallica - Hardwired...To Self-Destruct (0602557156416) виниловая пластинка - фото 10
  • Metallica - Hardwired...To Self-Destruct (0602557156416) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 402582
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Характеристики

Бренд
EMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0602557156416]
Исполнитель
Metallica
Альбом (сингл)
Hardwired...To Self-Destruct
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Metallica - Hardwired...To Self-Destruct (0602557156416) виниловая пластинка

Track List

A1. Hardwired
A2. Atlas, Rise!
A3. Now That We're Dead
B1. Moth Into Flame
B2. Am I Savage?
B3. Halo On Fire
C1. Confusion
C2. Dream No More
C3. ManUNkind
D1. Here Comes Revenge
D2. Murder One
D3. Spit Out The Bone



Теги товара: Metallica

Отзывы о товаре Metallica - Hardwired...To Self-Destruct (0602557156416) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
EMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0602557156416]
Исполнитель
Metallica
Альбом (сингл)
Hardwired...To Self-Destruct
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1. Hardwired
A2. Atlas, Rise!
A3. Now That We're Dead
B1. Moth Into Flame
B2. Am I Savage?
B3. Halo On Fire
C1. Confusion
C2. Dream No More
C3. ManUNkind
D1. Here Comes Revenge
D2. Murder One
D3. Spit Out The Bone


Теги товара: Metallica
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Отзывы


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