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Blondie - No Exit (4050538965124) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Blondie - No Exit (4050538965124) виниловая пластинка

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Blondie - No Exit (4050538965124) виниловая пластинка - фото 1
Blondie - No Exit (4050538965124) виниловая пластинка - фото 2
Blondie - No Exit (4050538965124) виниловая пластинка - фото 3
Blondie - No Exit (4050538965124) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Blondie
Альбом (сингл)
No Exit
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Blondie - No Exit (4050538965124) виниловая пластинка - фото 1
  • Blondie - No Exit (4050538965124) виниловая пластинка - фото 2
  • Blondie - No Exit (4050538965124) виниловая пластинка - фото 3
  • Blondie - No Exit (4050538965124) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721412
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Blondie - No Exit (4050538965124) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538965124]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Blondie
Альбом (сингл)
No Exit
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Screaming Skin (2025 Remaster), Forgive and Forget (Pull Down the Night) (2025 Remaster), Maria (2025 Remaster), No Exit (feat. Coolio & Loud AllStars) (2025 Remaster), Double Take (feat. Candy Dulfer) (2025 Remaster), Nothing Is Real But The Girl (2025 Remaster), Boom Boom in the Zoom Zoom Room (2025 Remaster), Night Wind Sent (2025 Remaster), Under The Gun (For Jeffrey Lee Pierce) (2025 Remaster), Out In The Streets (2025 Remaster), Happy Dog (For Caggie) (2025 Remaster), The Dream’s Lost on M
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Blondie - No Exit (4050538965124) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Screaming Skin (2025 Remaster), Forgive and Forget (Pull Down the Night) (2025 Remaster), Maria (2025 Remaster), No Exit (feat. Coolio & Loud AllStars) (2025 Remaster), Double Take (feat. Candy Dulfer) (2025 Remaster), Nothing Is Real But The Girl (2025 Remaster), Boom Boom in the Zoom Zoom Room (2025 Remaster), Night Wind Sent (2025 Remaster), Under The Gun (For Jeffrey Lee Pierce) (2025 Remaster), Out In The Streets (2025 Remaster), Happy Dog (For Caggie) (2025 Remaster), The Dream’s Lost on Me (2025 Remaster), Divine (2025 Remaster), Dig Up The Conjo (2025 Remaster), Hot Shot (David Wrench 2025 Remix), Nothing Is Real But The Girl (Boilerhouse Lounge Mix), No Exit (Urban Version Main Mix), Maria (Ether Dub Mix)



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Blondie - No Exit (4050538965124) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538965124]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Blondie
Альбом (сингл)
No Exit
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Screaming Skin (2025 Remaster), Forgive and Forget (Pull Down the Night) (2025 Remaster), Maria (2025 Remaster), No Exit (feat. Coolio & Loud AllStars) (2025 Remaster), Double Take (feat. Candy Dulfer) (2025 Remaster), Nothing Is Real But The Girl (2025 Remaster), Boom Boom in the Zoom Zoom Room (2025 Remaster), Night Wind Sent (2025 Remaster), Under The Gun (For Jeffrey Lee Pierce) (2025 Remaster), Out In The Streets (2025 Remaster), Happy Dog (For Caggie) (2025 Remaster), The Dream’s Lost on M
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Screaming Skin (2025 Remaster), Forgive and Forget (Pull Down the Night) (2025 Remaster), Maria (2025 Remaster), No Exit (feat. Coolio & Loud AllStars) (2025 Remaster), Double Take (feat. Candy Dulfer) (2025 Remaster), Nothing Is Real But The Girl (2025 Remaster), Boom Boom in the Zoom Zoom Room (2025 Remaster), Night Wind Sent (2025 Remaster), Under The Gun (For Jeffrey Lee Pierce) (2025 Remaster), Out In The Streets (2025 Remaster), Happy Dog (For Caggie) (2025 Remaster), The Dream’s Lost on Me (2025 Remaster), Divine (2025 Remaster), Dig Up The Conjo (2025 Remaster), Hot Shot (David Wrench 2025 Remix), Nothing Is Real But The Girl (Boilerhouse Lounge Mix), No Exit (Urban Version Main Mix), Maria (Ether Dub Mix)


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Blondie - No Exit (4050538965124) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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