Blondie - No Exit (4050538965124) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Blondie - No Exit (4050538965124) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Screaming Skin (2025 Remaster), Forgive and Forget (Pull Down the Night) (2025 Remaster), Maria (2025 Remaster), No Exit (feat. Coolio & Loud AllStars) (2025 Remaster), Double Take (feat. Candy Dulfer) (2025 Remaster), Nothing Is Real But The Girl (2025 Remaster), Boom Boom in the Zoom Zoom Room (2025 Remaster), Night Wind Sent (2025 Remaster), Under The Gun (For Jeffrey Lee Pierce) (2025 Remaster), Out In The Streets (2025 Remaster), Happy Dog (For Caggie) (2025 Remaster), The Dream’s Lost on Me (2025 Remaster), Divine (2025 Remaster), Dig Up The Conjo (2025 Remaster), Hot Shot (David Wrench 2025 Remix), Nothing Is Real But The Girl (Boilerhouse Lounge Mix), No Exit (Urban Version Main Mix), Maria (Ether Dub Mix)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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