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Chicago - II (0603497813582) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Chicago - II (0603497813582) виниловая пластинка

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Chicago - II (0603497813582) виниловая пластинка - фото 2
Chicago - II (0603497813582) виниловая пластинка - фото 3
Chicago - II (0603497813582) виниловая пластинка - фото 4
Chicago - II (0603497813582) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Chicago
Альбом (сингл)
II
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chicago - II (0603497813582) виниловая пластинка - фото 1
  • Chicago - II (0603497813582) виниловая пластинка - фото 2
  • Chicago - II (0603497813582) виниловая пластинка - фото 3
  • Chicago - II (0603497813582) виниловая пластинка - фото 4
  • Chicago - II (0603497813582) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711521
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Chicago - II (0603497813582) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497813582]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Chicago
Альбом (сингл)
II
Жанр
Jazz
Трек-лист
Movin' In, The Road, Poem For The People, In The Country, Wake Up Sunshine, Make Me Smile, So Much To Say, So Much To Give, Anxiety's Moment, West Virginia Fantasies, Colour My World, To Be Free, Now More Than Ever, Fancy Colours, 25 Or 6 To 4, Prelude, A.M. Mourning, P.M. Mourning, Memories Of Love, 1st Movement, 2nd Movement, 3rd Movement, 4th Movement, Where Do We Go From Here
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chicago - II (0603497813582) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Movin' In, The Road, Poem For The People, In The Country, Wake Up Sunshine, Make Me Smile, So Much To Say, So Much To Give, Anxiety's Moment, West Virginia Fantasies, Colour My World, To Be Free, Now More Than Ever, Fancy Colours, 25 Or 6 To 4, Prelude, A.M. Mourning, P.M. Mourning, Memories Of Love, 1st Movement, 2nd Movement, 3rd Movement, 4th Movement, Where Do We Go From Here

Отзывы о товаре Chicago - II (0603497813582) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rhino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497813582]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Chicago
Альбом (сингл)
II
Жанр
Jazz
Трек-лист
Movin' In, The Road, Poem For The People, In The Country, Wake Up Sunshine, Make Me Smile, So Much To Say, So Much To Give, Anxiety's Moment, West Virginia Fantasies, Colour My World, To Be Free, Now More Than Ever, Fancy Colours, 25 Or 6 To 4, Prelude, A.M. Mourning, P.M. Mourning, Memories Of Love, 1st Movement, 2nd Movement, 3rd Movement, 4th Movement, Where Do We Go From Here
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Movin' In, The Road, Poem For The People, In The Country, Wake Up Sunshine, Make Me Smile, So Much To Say, So Much To Give, Anxiety's Moment, West Virginia Fantasies, Colour My World, To Be Free, Now More Than Ever, Fancy Colours, 25 Or 6 To 4, Prelude, A.M. Mourning, P.M. Mourning, Memories Of Love, 1st Movement, 2nd Movement, 3rd Movement, 4th Movement, Where Do We Go From Here
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Chicago - II (0603497813582) виниловая пластинка - стоимость товара 5940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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