Pretenders - The Singles (5021732635693) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pretenders
Альбом (сингл)
THE SINGLES
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб.
В наличии
Код товара: 718187
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732635693]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pretenders
Альбом (сингл)
THE SINGLES
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
The Pretenders–Stop Your Sobbing, The Pretenders–Kid, The Pretenders–Brass In Pocket, The Pretenders–Talk Of The Town, The Pretenders–I Go To Sleep, The Pretenders–Day After Day, The Pretenders–Message Of Love, The Pretenders–Back On The Chain Gang, The Pretenders–Middle Of The Road, The Pretenders–2000 Miles, The Pretenders–Show Me, The Pretenders–Thin Line Between Love And Hate, The Pretenders–Don't Get Me Wrong, The Pretenders–Hymn To Her, The Pretenders–My Baby, UB40 With Chrissie Hynde–I Go
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Pretenders - The Singles (5021732635693) виниловая пластинка
Переиздание сборника Pretenders 1987 года «The Singles » на двух виниловых пластинках . Выход запланирован на 15 августа. Включает ремастеры 2018 года от Криса Томаса для треков с первых трёх альбомов и совершенно новые ремастеры синглов с Get Close . Сборник из 16 треков включает все хиты группы до 1987 года, такие как «Brass in Pocket» «Back on the Chain Gang» и «Don't Get Me Wrong ». После первого релиза « The Singles» достиг 6-го места в британских чартах и ??с тех пор стал трижды платиновым в Великобритании, платиновым в Испании и Новой Зеландии и золотым во Франции и США.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732635693]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pretenders
Альбом (сингл)
THE SINGLES
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
The Pretenders–Stop Your Sobbing, The Pretenders–Kid, The Pretenders–Brass In Pocket, The Pretenders–Talk Of The Town, The Pretenders–I Go To Sleep, The Pretenders–Day After Day, The Pretenders–Message Of Love, The Pretenders–Back On The Chain Gang, The Pretenders–Middle Of The Road, The Pretenders–2000 Miles, The Pretenders–Show Me, The Pretenders–Thin Line Between Love And Hate, The Pretenders–Don't Get Me Wrong, The Pretenders–Hymn To Her, The Pretenders–My Baby, UB40 With Chrissie Hynde–I Go
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Переиздание сборника Pretenders 1987 года «The Singles » на двух виниловых пластинках . Выход запланирован на 15 августа. Включает ремастеры 2018 года от Криса Томаса для треков с первых трёх альбомов и совершенно новые ремастеры синглов с Get Close . Сборник из 16 треков включает все хиты группы до 1987 года, такие как «Brass in Pocket» «Back on the Chain Gang» и «Don't Get Me Wrong ». После первого релиза « The Singles» достиг 6-го места в британских чартах и ??с тех пор стал трижды платиновым в Великобритании, платиновым в Испании и Новой Зеландии и золотым во Франции и США.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Pretenders - The Singles (5021732635693) виниловая пластинка - по цене 4780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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