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Kraftwerk - Trans-Europa Express (German Version) (2009 remastered) (Translucent) (0190295272340) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kraftwerk - Trans-Europa Express (German Version) (2009 remastered) (Translucent) (0190295272340) виниловая пластинка

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Kraftwerk - Trans-Europa Express (German Version) (2009 remastered) (Translucent) (0190295272340) виниловая пластинка - фото 1
Kraftwerk - Trans-Europa Express (German Version) (2009 remastered) (Translucent) (0190295272340) виниловая пластинка - фото 2
Kraftwerk - Trans-Europa Express (German Version) (2009 remastered) (Translucent) (0190295272340) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Kraftwerk
Альбом (сингл)
Trans-Europa Express (German Version) (2009 remastered) (Translucent)
Жанр
Ambient. IDM. Experimental, Indie Pop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Kraftwerk - Trans-Europa Express (German Version) (2009 remastered) (Translucent) (0190295272340) виниловая пластинка - фото 1
  • Kraftwerk - Trans-Europa Express (German Version) (2009 remastered) (Translucent) (0190295272340) виниловая пластинка - фото 2
  • Kraftwerk - Trans-Europa Express (German Version) (2009 remastered) (Translucent) (0190295272340) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500655
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Kraftwerk - Trans-Europa Express (German Version) (2009 remastered) (Translucent) (0190295272340) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295272340]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Kraftwerk
Альбом (сингл)
Trans-Europa Express (German Version) (2009 remastered) (Translucent)
Жанр
Ambient. IDM. Experimental, Indie Pop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kraftwerk - Trans-Europa Express (German Version) (2009 remastered) (Translucent) (0190295272340) виниловая пластинка

Kraftwerk - Trans-Europa Express (German Version) (2009 remastered) (Translucent) (0190295272340) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Kraftwerk - Trans-Europa Express (German Version) (2009 remastered) (Translucent) (0190295272340) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295272340]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Kraftwerk
Альбом (сингл)
Trans-Europa Express (German Version) (2009 remastered) (Translucent)
Жанр
Ambient. IDM. Experimental, Indie Pop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Kraftwerk - Trans-Europa Express (German Version) (2009 remastered) (Translucent) (0190295272340) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kraftwerk - Trans-Europa Express (German Version) (2009 remastered) (Translucent) (0190295272340) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4620 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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