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Eminem - The Death Of Slim Shady (coloured) (0602468081425) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Eminem - The Death Of Slim Shady (coloured) (0602468081425) виниловая пластинка

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Eminem - The Death Of Slim Shady (coloured) (0602468081425) виниловая пластинка - фото 1
Eminem - The Death Of Slim Shady (coloured) (0602468081425) виниловая пластинка - фото 2
Eminem - The Death Of Slim Shady (coloured) (0602468081425) виниловая пластинка - фото 3
Eminem - The Death Of Slim Shady (coloured) (0602468081425) виниловая пластинка - фото 4
Eminem - The Death Of Slim Shady (coloured) (0602468081425) виниловая пластинка - фото 5
Eminem - The Death Of Slim Shady (coloured) (0602468081425) виниловая пластинка - фото 6
Eminem - The Death Of Slim Shady (coloured) (0602468081425) виниловая пластинка - фото 7
Eminem - The Death Of Slim Shady (coloured) (0602468081425) виниловая пластинка - фото 8
Eminem - The Death Of Slim Shady (coloured) (0602468081425) виниловая пластинка - фото 9
Eminem - The Death Of Slim Shady (coloured) (0602468081425) виниловая пластинка - фото 10
Eminem - The Death Of Slim Shady (coloured) (0602468081425) виниловая пластинка - фото 11
Eminem - The Death Of Slim Shady (coloured) (0602468081425) виниловая пластинка - фото 12
Eminem - The Death Of Slim Shady (coloured) (0602468081425) виниловая пластинка - фото 13
Eminem - The Death Of Slim Shady (coloured) (0602468081425) виниловая пластинка - фото 14
Eminem - The Death Of Slim Shady (coloured) (0602468081425) виниловая пластинка - фото 15
Eminem - The Death Of Slim Shady (coloured) (0602468081425) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Eminem
Альбом (сингл)
The Death Of Slim Shady
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Eminem - The Death Of Slim Shady (coloured) (0602468081425) виниловая пластинка - фото 1
  • Eminem - The Death Of Slim Shady (coloured) (0602468081425) виниловая пластинка - фото 2
  • Eminem - The Death Of Slim Shady (coloured) (0602468081425) виниловая пластинка - фото 3
  • Eminem - The Death Of Slim Shady (coloured) (0602468081425) виниловая пластинка - фото 4
  • Eminem - The Death Of Slim Shady (coloured) (0602468081425) виниловая пластинка - фото 5
  • Eminem - The Death Of Slim Shady (coloured) (0602468081425) виниловая пластинка - фото 6
  • Eminem - The Death Of Slim Shady (coloured) (0602468081425) виниловая пластинка - фото 7
  • Eminem - The Death Of Slim Shady (coloured) (0602468081425) виниловая пластинка - фото 8
  • Eminem - The Death Of Slim Shady (coloured) (0602468081425) виниловая пластинка - фото 9
  • Eminem - The Death Of Slim Shady (coloured) (0602468081425) виниловая пластинка - фото 10
  • Eminem - The Death Of Slim Shady (coloured) (0602468081425) виниловая пластинка - фото 11
  • Eminem - The Death Of Slim Shady (coloured) (0602468081425) виниловая пластинка - фото 12
  • Eminem - The Death Of Slim Shady (coloured) (0602468081425) виниловая пластинка - фото 13
  • Eminem - The Death Of Slim Shady (coloured) (0602468081425) виниловая пластинка - фото 14
  • Eminem - The Death Of Slim Shady (coloured) (0602468081425) виниловая пластинка - фото 15
  • Eminem - The Death Of Slim Shady (coloured) (0602468081425) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 710 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695751
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Eminem - The Death Of Slim Shady (coloured) (0602468081425) виниловая пластинка
5 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602468081425]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Eminem
Альбом (сингл)
The Death Of Slim Shady
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Renaissance, Habits, Trouble, Brand Dance, Evil, Somebody Save Me All You Got (skit), Lucifer, Antichrist, Fuel, Road Rage, Houdini, Breaking s (skit), Guilty Conscience 2, Head Honcho, Temporary, Bad One, Big Sean & BabyTron, Guess Who’s Back (skit)
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eminem - The Death Of Slim Shady (coloured) (0602468081425) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Renaissance, Habits, Trouble, Brand Dance, Evil, Somebody Save Me All You Got (skit), Lucifer, Antichrist, Fuel, Road Rage, Houdini, Breaking s (skit), Guilty Conscience 2, Head Honcho, Temporary, Bad One, Big Sean &amp;amp;amp; BabyTron, Guess Who’s Back (skit)

Отзывы о товаре Eminem - The Death Of Slim Shady (coloured) (0602468081425) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602468081425]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Eminem
Альбом (сингл)
The Death Of Slim Shady
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Renaissance, Habits, Trouble, Brand Dance, Evil, Somebody Save Me All You Got (skit), Lucifer, Antichrist, Fuel, Road Rage, Houdini, Breaking s (skit), Guilty Conscience 2, Head Honcho, Temporary, Bad One, Big Sean & BabyTron, Guess Who’s Back (skit)
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Renaissance, Habits, Trouble, Brand Dance, Evil, Somebody Save Me All You Got (skit), Lucifer, Antichrist, Fuel, Road Rage, Houdini, Breaking s (skit), Guilty Conscience 2, Head Honcho, Temporary, Bad One, Big Sean &amp;amp;amp; BabyTron, Guess Who’s Back (skit)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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