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Sleep Token - Sundowning (0602577877759) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sleep Token - Sundowning (0602577877759) виниловая пластинка

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Sleep Token - Sundowning (0602577877759) виниловая пластинка - фото 1
Sleep Token - Sundowning (0602577877759) виниловая пластинка - фото 2
Sleep Token - Sundowning (0602577877759) виниловая пластинка - фото 3
Sleep Token - Sundowning (0602577877759) виниловая пластинка - фото 4
Sleep Token - Sundowning (0602577877759) виниловая пластинка - фото 5
Sleep Token - Sundowning (0602577877759) виниловая пластинка - фото 6
Sleep Token - Sundowning (0602577877759) виниловая пластинка - фото 7
Sleep Token - Sundowning (0602577877759) виниловая пластинка - фото 8
Sleep Token - Sundowning (0602577877759) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Sleep Token
Альбом (сингл)
Sundowning
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sleep Token - Sundowning (0602577877759) виниловая пластинка - фото 1
  • Sleep Token - Sundowning (0602577877759) виниловая пластинка - фото 2
  • Sleep Token - Sundowning (0602577877759) виниловая пластинка - фото 3
  • Sleep Token - Sundowning (0602577877759) виниловая пластинка - фото 4
  • Sleep Token - Sundowning (0602577877759) виниловая пластинка - фото 5
  • Sleep Token - Sundowning (0602577877759) виниловая пластинка - фото 6
  • Sleep Token - Sundowning (0602577877759) виниловая пластинка - фото 7
  • Sleep Token - Sundowning (0602577877759) виниловая пластинка - фото 8
  • Sleep Token - Sundowning (0602577877759) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 720300
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Sleep Token - Sundowning (0602577877759) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602577877759]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Sleep Token
Альбом (сингл)
Sundowning
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
That's All Right, Good Rockin' Tonight, Baby, Let's Play House, Mystery Train, I Got A Woman, Heartbreak Hotel, Blue Suede Shoes, My Baby Left Me, Tutti Frutti, Shake, Rattle And Roll, Hound Dog, Don't Be Cruel, Love Me Tender, Ready Teddy, Rip It Up, All Shook Up, Jailhouse Rock, (You're So Square) Baby I Don't Care, B10 King Creole
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sleep Token - Sundowning (0602577877759) виниловая пластинка

"Sundowning" - дебютный альбом 2019 года британской прог-метал группы Sleep Token. Релиз представлен на двойном черном виниле.

Отзывы о товаре Sleep Token - Sundowning (0602577877759) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602577877759]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Sleep Token
Альбом (сингл)
Sundowning
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
That's All Right, Good Rockin' Tonight, Baby, Let's Play House, Mystery Train, I Got A Woman, Heartbreak Hotel, Blue Suede Shoes, My Baby Left Me, Tutti Frutti, Shake, Rattle And Roll, Hound Dog, Don't Be Cruel, Love Me Tender, Ready Teddy, Rip It Up, All Shook Up, Jailhouse Rock, (You're So Square) Baby I Don't Care, B10 King Creole
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
"Sundowning" - дебютный альбом 2019 года британской прог-метал группы Sleep Token. Релиз представлен на двойном черном виниле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sleep Token - Sundowning (0602577877759) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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