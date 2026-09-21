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Kerry King - From Hell I Rise (Dark Red & Orange Marble) (4262464730039) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kerry King - From Hell I Rise (Dark Red & Orange Marble) (4262464730039) виниловая пластинка

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Kerry King - From Hell I Rise (Dark Red &amp; Orange Marble) (4262464730039) виниловая пластинка - фото 1
Kerry King - From Hell I Rise (Dark Red &amp; Orange Marble) (4262464730039) виниловая пластинка - фото 2
Kerry King - From Hell I Rise (Dark Red &amp; Orange Marble) (4262464730039) виниловая пластинка - фото 3
Kerry King - From Hell I Rise (Dark Red &amp; Orange Marble) (4262464730039) виниловая пластинка - фото 4
Kerry King - From Hell I Rise (Dark Red &amp; Orange Marble) (4262464730039) виниловая пластинка - фото 5
Kerry King - From Hell I Rise (Dark Red &amp; Orange Marble) (4262464730039) виниловая пластинка - фото 6
Kerry King - From Hell I Rise (Dark Red &amp; Orange Marble) (4262464730039) виниловая пластинка - фото 7
Kerry King - From Hell I Rise (Dark Red &amp; Orange Marble) (4262464730039) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kerry King
Альбом (сингл)
From Hell I Rise
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kerry King - From Hell I Rise (Dark Red &amp; Orange Marble) (4262464730039) виниловая пластинка - фото 1
  • Kerry King - From Hell I Rise (Dark Red &amp; Orange Marble) (4262464730039) виниловая пластинка - фото 2
  • Kerry King - From Hell I Rise (Dark Red &amp; Orange Marble) (4262464730039) виниловая пластинка - фото 3
  • Kerry King - From Hell I Rise (Dark Red &amp; Orange Marble) (4262464730039) виниловая пластинка - фото 4
  • Kerry King - From Hell I Rise (Dark Red &amp; Orange Marble) (4262464730039) виниловая пластинка - фото 5
  • Kerry King - From Hell I Rise (Dark Red &amp; Orange Marble) (4262464730039) виниловая пластинка - фото 6
  • Kerry King - From Hell I Rise (Dark Red &amp; Orange Marble) (4262464730039) виниловая пластинка - фото 7
  • Kerry King - From Hell I Rise (Dark Red &amp; Orange Marble) (4262464730039) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712268
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Характеристики

Бренд
Reigning Phoenix Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reigning Phoenix Music
Barcode
[4262464730039]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kerry King
Альбом (сингл)
From Hell I Rise
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Diablo, Where I Reign, Residue, Idle Hands, Trophies Of The Tyrant, Crucifixation, Tension, Everything I Hate About You, Toxic, Two Fists, Rage, Shrapnel, From Hell I Rise
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Kerry King - From Hell I Rise (Dark Red & Orange Marble) (4262464730039) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Diablo, Where I Reign, Residue, Idle Hands, Trophies Of The Tyrant, Crucifixation, Tension, Everything I Hate About You, Toxic, Two Fists, Rage, Shrapnel, From Hell I Rise



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Kerry King - From Hell I Rise (Dark Red & Orange Marble) (4262464730039) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Reigning Phoenix Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reigning Phoenix Music
Barcode
[4262464730039]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kerry King
Альбом (сингл)
From Hell I Rise
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Diablo, Where I Reign, Residue, Idle Hands, Trophies Of The Tyrant, Crucifixation, Tension, Everything I Hate About You, Toxic, Two Fists, Rage, Shrapnel, From Hell I Rise
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Diablo, Where I Reign, Residue, Idle Hands, Trophies Of The Tyrant, Crucifixation, Tension, Everything I Hate About You, Toxic, Two Fists, Rage, Shrapnel, From Hell I Rise


Теги товара: Цветной винил
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