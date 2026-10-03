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Lou Donaldson - Alligator Bogaloo (0602577596681) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Lou Donaldson - Alligator Bogaloo (0602577596681) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Lou Donaldson, Alligator Bogaloo (0602577596681) - фото 1
Виниловая пластинка Lou Donaldson, Alligator Bogaloo (0602577596681) - фото 2
Виниловая пластинка Lou Donaldson, Alligator Bogaloo (0602577596681) - фото 3
Виниловая пластинка Lou Donaldson, Alligator Bogaloo (0602577596681) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Lou Donaldson, Alligator Bogaloo (0602577596681) - фото 1
  • Виниловая пластинка Lou Donaldson, Alligator Bogaloo (0602577596681) - фото 2
  • Виниловая пластинка Lou Donaldson, Alligator Bogaloo (0602577596681) - фото 3
  • Виниловая пластинка Lou Donaldson, Alligator Bogaloo (0602577596681) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 401949
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Lou Donaldson - Alligator Bogaloo (0602577596681) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Donaldson, Lou
filter_none Товар входит в коллекцию Donaldson, Lou

Коллекция Donaldson, Lou


Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lou Donaldson - Alligator Bogaloo (0602577596681) виниловая пластинка

Track List

A1Alligator Bogaloo6:45
A2One Cylinder6:40
A3The Thang5:45
B1Aw Shucks!7:15
B2Rev. Moses6:20
B3I Want A Little Girl4:25

Отзывы о товаре Lou Donaldson - Alligator Bogaloo (0602577596681) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Alligator Bogaloo6:45
A2One Cylinder6:40
A3The Thang5:45
B1Aw Shucks!7:15
B2Rev. Moses6:20
B3I Want A Little Girl4:25
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lou Donaldson - Alligator Bogaloo (0602577596681) виниловая пластинка – стоимость товара 4080 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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