Delaney & Bonnie - Home (Analogue) (0888072092556) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб.
В наличии
Код товара: 401929
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Загружаем...
4 080 руб.
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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Delaney & Bonnie - Home (Analogue) (0888072092556) виниловая пластинка
Track List
|A1
|It's Been A Long Time Coming
|2:20
|A2
|A Right Now Love
|2:19
|A3
|We Can Love
|2:23
|A4
|My Baby Specializes
|3:15
|A5
|Everybody Loves A Winner
|4:45
|B1
|Things Get Better
|2:22
|B2
|Just Plain Beautiful
|2:09
|B3
|Hard To Say Goodbye
|2:30
|B4
|Pour Your Love On Me
|2:47
|B5
|Piece Of My Heart
|4:45
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Track List
|A1
|It's Been A Long Time Coming
|2:20
|A2
|A Right Now Love
|2:19
|A3
|We Can Love
|2:23
|A4
|My Baby Specializes
|3:15
|A5
|Everybody Loves A Winner
|4:45
|B1
|Things Get Better
|2:22
|B2
|Just Plain Beautiful
|2:09
|B3
|Hard To Say Goodbye
|2:30
|B4
|Pour Your Love On Me
|2:47
|B5
|Piece Of My Heart
|4:45
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Delaney & Bonnie - Home (Analogue) (0888072092556) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4080 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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