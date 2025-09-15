Каталка-трактор с педалями "Turbo-2" с полуприцепом Полесье 52742
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Каталка-трактор с педалями "Turbo-2" с полуприцепом Полесье 52742
Педальная каталка-трактор «Turbo-2» c полуприцепом приводится в движение при помощи цепного механизма. На мини-тракторе установлена имитация коробки передач, что придает каталке реалистичности. В комплекте с игрушкой поставляется полуприцеп. При помощи прицепа ребенок сможет перевозить урожай или различные грузы. Полуприцеп легко отсоединяется и присоединяется обратно. С этой задачей справится даже ребенок. Управлять своей техникой ребенок будет при помощи руля. Высота посадки составляет 300 мм. Катание на педальных механизмах способствуют его физическому развитию, а также развивают его координацию движений и восприятие.
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Достоинства:
Комментарий:
товар пришёл в идеальном состояние собран, с понятной инструкцией, на русском языке, ребёнок просто восторге.
Достоинства:
Комментарий:
Игрушки Полесье как всегда качественные. Брала трактор ребенку 5 лет рост около 116см,трактор конечно маловат,когда ноги на педалях то колени как раз вровень с рулём. Но сыну всё равно нравится,хотел именно этот с рычагами. Но размер это не беда,подрастает младший брат,ему останется. А старшему купим тот что большой Turbo,такой был у племянника,помещались даже дети 150 см ростом
Достоинства:
Комментарий:
ребенку 2 года очень понравился. но пока не может или не понимает крутить педали
Достоинства:
Комментарий:
купили для подарка на новый год! сыну очень нравится, катается с удовольствием!! рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Хороший трактор, но пластиковые колёса проскальзывают.
Достоинства:
Комментарий:
очень расстроилась купили сыну на день варенья. всё не его но есть одно но гребет только одно колесо вроде вращаються два ведомых но на сам деле только одно
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо большое, товар пришол в целости и сохранности, 6 октября день рождение внука, 3 года, хотим порадовать, очень хороший подарок, покупайте.
Достоинства:
Комментарий:
Супер трактор, сначала сыну было сложно им управлять, но за день научился, все вокруг оглядываются, видимо редко такие попадаются на прогулке!
Достоинства:
Комментарий:
Очень качественная каталка. Прицеп отстегивается. Ребенку очень удобно кататься. В использовании уже несколько месяцев - ничего не сломалось. Рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Отличный трактор, все соответстует описанию, крепкий, цвет яркий не блеклый Дети были довольны
Достоинства:
Комментарий:
Думала будет больше. До этого был красный трактор и он крепче и больше. Этот хлипкий. Но ребёнок рад
Достоинства:
Комментарий:
Красивый трактор,прочный пластик,брали в подарок ребенку на три года, ещё не подарили, думаю ребенку очень понравится
Достоинства:
Комментарий:
Качество пластика хорошее, колеса надежные, прицеп не отваливается
Достоинства:
Комментарий:
Ребенку очень сильно понравилась, а если ребёнок счастлив это самое главное.
Отзывы о товаре Каталка-трактор с педалями "Turbo-2" с полуприцепом Полесье 52742
Достоинства:
Комментарий:
товар пришёл в идеальном состояние собран, с понятной инструкцией, на русском языке, ребёнок просто восторге.
Достоинства:
Комментарий:
Игрушки Полесье как всегда качественные. Брала трактор ребенку 5 лет рост около 116см,трактор конечно маловат,когда ноги на педалях то колени как раз вровень с рулём. Но сыну всё равно нравится,хотел именно этот с рычагами. Но размер это не беда,подрастает младший брат,ему останется. А старшему купим тот что большой Turbo,такой был у племянника,помещались даже дети 150 см ростом
Достоинства:
Комментарий:
ребенку 2 года очень понравился. но пока не может или не понимает крутить педали
Достоинства:
Комментарий:
купили для подарка на новый год! сыну очень нравится, катается с удовольствием!! рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Хороший трактор, но пластиковые колёса проскальзывают.
Достоинства:
Комментарий:
очень расстроилась купили сыну на день варенья. всё не его но есть одно но гребет только одно колесо вроде вращаються два ведомых но на сам деле только одно
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо большое, товар пришол в целости и сохранности, 6 октября день рождение внука, 3 года, хотим порадовать, очень хороший подарок, покупайте.
Достоинства:
Комментарий:
Супер трактор, сначала сыну было сложно им управлять, но за день научился, все вокруг оглядываются, видимо редко такие попадаются на прогулке!
Достоинства:
Комментарий:
Очень качественная каталка. Прицеп отстегивается. Ребенку очень удобно кататься. В использовании уже несколько месяцев - ничего не сломалось. Рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Отличный трактор, все соответстует описанию, крепкий, цвет яркий не блеклый Дети были довольны
Достоинства:
Комментарий:
Думала будет больше. До этого был красный трактор и он крепче и больше. Этот хлипкий. Но ребёнок рад
Достоинства:
Комментарий:
Красивый трактор,прочный пластик,брали в подарок ребенку на три года, ещё не подарили, думаю ребенку очень понравится
Достоинства:
Комментарий:
Качество пластика хорошее, колеса надежные, прицеп не отваливается
Достоинства:
Комментарий:
Ребенку очень сильно понравилась, а если ребёнок счастлив это самое главное.