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Каталка-трактор с педалями "Turbo-2" с полуприцепом Полесье 52742 купить с доставкой в Москве
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Каталка-трактор с педалями "Turbo-2" с полуприцепом Полесье 52742

14 Отзывы
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Каталка-трактор с педалями &quot;Turbo-2&quot; с полуприцепом Полесье 52742 - фото 1
Каталка-трактор с педалями &quot;Turbo-2&quot; с полуприцепом Полесье 52742 - фото 2
Каталка-трактор с педалями &quot;Turbo-2&quot; с полуприцепом Полесье 52742 - фото 3
Каталка-трактор с педалями &quot;Turbo-2&quot; с полуприцепом Полесье 52742 - фото 4
Каталка-трактор с педалями &quot;Turbo-2&quot; с полуприцепом Полесье 52742 - фото 5
Каталка-трактор с педалями &quot;Turbo-2&quot; с полуприцепом Полесье 52742 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игрушки-каталки
  • Каталка-трактор с педалями &quot;Turbo-2&quot; с полуприцепом Полесье 52742 - фото 1
  • Каталка-трактор с педалями &quot;Turbo-2&quot; с полуприцепом Полесье 52742 - фото 2
  • Каталка-трактор с педалями &quot;Turbo-2&quot; с полуприцепом Полесье 52742 - фото 3
  • Каталка-трактор с педалями &quot;Turbo-2&quot; с полуприцепом Полесье 52742 - фото 4
  • Каталка-трактор с педалями &quot;Turbo-2&quot; с полуприцепом Полесье 52742 - фото 5
  • Каталка-трактор с педалями &quot;Turbo-2&quot; с полуприцепом Полесье 52742 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
6 250 руб.  11 951 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 394911
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Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Игрушки-каталки
Возраст
от 3 лет
Высота, см
54
Звуковые эффекты
нет
Материал
пластик
Световые эффекты
нет
Ширина, см
44
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х55х44
Вес, кг.
3.85

Описание товара Каталка-трактор с педалями "Turbo-2" с полуприцепом Полесье 52742

Педальная каталка-трактор «Turbo-2» c полуприцепом приводится в движение при помощи цепного механизма. На мини-тракторе установлена имитация коробки передач, что придает каталке реалистичности. В комплекте с игрушкой поставляется полуприцеп. При помощи прицепа ребенок сможет перевозить урожай или различные грузы. Полуприцеп легко отсоединяется и присоединяется обратно. С этой задачей справится даже ребенок. Управлять своей техникой ребенок будет при помощи руля. Высота посадки составляет 300 мм. Катание на педальных механизмах способствуют его физическому развитию, а также развивают его координацию движений и восприятие.

Отзывы о товаре Каталка-трактор с педалями "Turbo-2" с полуприцепом Полесье 52742

Источник: Яндекс Маркет
15.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
товар пришёл в идеальном состояние собран, с понятной инструкцией, на русском языке, ребёнок просто восторге.
Источник: Яндекс Маркет
08.07.2025
Покупатель

Достоинства:


Комментарий:
Игрушки Полесье как всегда качественные. Брала трактор ребенку 5 лет рост около 116см,трактор конечно маловат,когда ноги на педалях то колени как раз вровень с рулём. Но сыну всё равно нравится,хотел именно этот с рычагами. Но размер это не беда,подрастает младший брат,ему останется. А старшему купим тот что большой Turbo,такой был у племянника,помещались даже дети 150 см ростом
Источник: Яндекс Маркет
11.06.2025
Надежда Р.

Достоинства:


Комментарий:
ребенку 2 года очень понравился. но пока не может или не понимает крутить педали
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2025
Анастасия Я.

Достоинства:


Комментарий:
купили для подарка на новый год! сыну очень нравится, катается с удовольствием!! рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
29.09.2024
Марина Х.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший трактор, но пластиковые колёса проскальзывают.
Источник: Яндекс Маркет
29.09.2024
Анна Л.

Достоинства:


Комментарий:
очень расстроилась купили сыну на день варенья. всё не его но есть одно но гребет только одно колесо вроде вращаються два ведомых но на сам деле только одно
Источник: Яндекс Маркет
22.09.2024
Зульфира Б.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо большое, товар пришол в целости и сохранности, 6 октября день рождение внука, 3 года, хотим порадовать, очень хороший подарок, покупайте.
Источник: Яндекс Маркет
06.09.2024
Мария К.

Достоинства:


Комментарий:
Супер трактор, сначала сыну было сложно им управлять, но за день научился, все вокруг оглядываются, видимо редко такие попадаются на прогулке!
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2024
Ольга Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Очень качественная каталка. Прицеп отстегивается. Ребенку очень удобно кататься. В использовании уже несколько месяцев - ничего не сломалось. Рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2024
Мария Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный трактор, все соответстует описанию, крепкий, цвет яркий не блеклый Дети были довольны
Источник: Яндекс Маркет
23.07.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Думала будет больше. До этого был красный трактор и он крепче и больше. Этот хлипкий. Но ребёнок рад
Источник: Яндекс Маркет
09.07.2024
Ромуте Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Красивый трактор,прочный пластик,брали в подарок ребенку на три года, ещё не подарили, думаю ребенку очень понравится
Источник: Яндекс Маркет
23.06.2024
Grish

Достоинства:


Комментарий:
Качество пластика хорошее, колеса надежные, прицеп не отваливается
Источник: Яндекс Маркет
04.06.2024
Владимир П.

Достоинства:


Комментарий:
Ребенку очень сильно понравилась, а если ребёнок счастлив это самое главное.



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Игрушки-каталки
Возраст
от 3 лет
Высота, см
54
Звуковые эффекты
нет
Материал
пластик
Световые эффекты
нет
Ширина, см
44
Страна производитель
Китай
Описание
Педальная каталка-трактор «Turbo-2» c полуприцепом приводится в движение при помощи цепного механизма. На мини-тракторе установлена имитация коробки передач, что придает каталке реалистичности. В комплекте с игрушкой поставляется полуприцеп. При помощи прицепа ребенок сможет перевозить урожай или различные грузы. Полуприцеп легко отсоединяется и присоединяется обратно. С этой задачей справится даже ребенок. Управлять своей техникой ребенок будет при помощи руля. Высота посадки составляет 300 мм. Катание на педальных механизмах способствуют его физическому развитию, а также развивают его координацию движений и восприятие.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
товар пришёл в идеальном состояние собран, с понятной инструкцией, на русском языке, ребёнок просто восторге.
Источник: Яндекс Маркет
08.07.2025
Покупатель

Достоинства:


Комментарий:
Игрушки Полесье как всегда качественные. Брала трактор ребенку 5 лет рост около 116см,трактор конечно маловат,когда ноги на педалях то колени как раз вровень с рулём. Но сыну всё равно нравится,хотел именно этот с рычагами. Но размер это не беда,подрастает младший брат,ему останется. А старшему купим тот что большой Turbo,такой был у племянника,помещались даже дети 150 см ростом
Источник: Яндекс Маркет
11.06.2025
Надежда Р.

Достоинства:


Комментарий:
ребенку 2 года очень понравился. но пока не может или не понимает крутить педали
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2025
Анастасия Я.

Достоинства:


Комментарий:
купили для подарка на новый год! сыну очень нравится, катается с удовольствием!! рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
29.09.2024
Марина Х.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший трактор, но пластиковые колёса проскальзывают.
Источник: Яндекс Маркет
29.09.2024
Анна Л.

Достоинства:


Комментарий:
очень расстроилась купили сыну на день варенья. всё не его но есть одно но гребет только одно колесо вроде вращаються два ведомых но на сам деле только одно
Источник: Яндекс Маркет
22.09.2024
Зульфира Б.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо большое, товар пришол в целости и сохранности, 6 октября день рождение внука, 3 года, хотим порадовать, очень хороший подарок, покупайте.
Источник: Яндекс Маркет
06.09.2024
Мария К.

Достоинства:


Комментарий:
Супер трактор, сначала сыну было сложно им управлять, но за день научился, все вокруг оглядываются, видимо редко такие попадаются на прогулке!
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2024
Ольга Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Очень качественная каталка. Прицеп отстегивается. Ребенку очень удобно кататься. В использовании уже несколько месяцев - ничего не сломалось. Рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2024
Мария Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный трактор, все соответстует описанию, крепкий, цвет яркий не блеклый Дети были довольны
Источник: Яндекс Маркет
23.07.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Думала будет больше. До этого был красный трактор и он крепче и больше. Этот хлипкий. Но ребёнок рад
Источник: Яндекс Маркет
09.07.2024
Ромуте Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Красивый трактор,прочный пластик,брали в подарок ребенку на три года, ещё не подарили, думаю ребенку очень понравится
Источник: Яндекс Маркет
23.06.2024
Grish

Достоинства:


Комментарий:
Качество пластика хорошее, колеса надежные, прицеп не отваливается
Источник: Яндекс Маркет
04.06.2024
Владимир П.

Достоинства:


Комментарий:
Ребенку очень сильно понравилась, а если ребёнок счастлив это самое главное.


Каталка-трактор с педалями "Turbo-2" с полуприцепом Полесье 52742 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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