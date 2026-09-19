Набор игрушек на колесах "Ежики" 480558
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игрушки-каталки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-63%420 руб. 1 122 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 393533
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игрушки-каталки
Возраст
от 1 года
Высота, см
14
Звуковые эффекты
нет
Материал
пластик
Световые эффекты
нет
Упаковка
картонная коробка
Ширина, см
13
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х14х14
Вес, г.
417
Описание товара Набор игрушек на колесах "Ежики" 480558
Пирамидка-паровозик Ежики станет самой любимой игрушкой вашего ребенка. Складывайте, соединяйте и дайте волю своему воображению! В колючках каждого ежа прячется другой ежик, поменьше и симпатичнее предыдущего. Сцепляйте их между собой от папы к ребенку. Каждого ежика можно использовать как формочку для песка со своим индивидуальным рисунком. Игрушка развивает моторику, логическое мышление и социальные навыки у детей.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Игрушки-каталки
Возраст
от 1 года
Высота, см
14
Звуковые эффекты
нет
Материал
пластик
Световые эффекты
нет
Упаковка
картонная коробка
Ширина, см
13
Страна производитель
Китай
Пирамидка-паровозик Ежики станет самой любимой игрушкой вашего ребенка. Складывайте, соединяйте и дайте волю своему воображению! В колючках каждого ежа прячется другой ежик, поменьше и симпатичнее предыдущего. Сцепляйте их между собой от папы к ребенку. Каждого ежика можно использовать как формочку для песка со своим индивидуальным рисунком. Игрушка развивает моторику, логическое мышление и социальные навыки у детей.
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