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Характеристики
Тип товара
Игрушки-каталки
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
940 руб.
1 343
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 393557
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Описание товара Каталка-сортер "Гусеничка" Стеллар 01392
Каталка-сортер «Гусеничка» — это необычная игрушка, совмещающая в себе логический сортер и каталку, которая приходит в действие от пружины при нажатии на спинку гусенички. Еще на спинке расположены ячейки, в которые нужно вставить подходящие по форме разноцветные геометрические фигурки. Гусеничка выполнена в приятных ярких цветах. Ее голова крутится в разные стороны с забавным потрескиванием, мягкие ушки гусенички гнутся, а при нажатии на нос-кнопку можно услышать негромкий приветственный писк. Деткам обязательно понравится играть с гусеничкой и наблюдать за тем, как пересыпаются разноцветные шарики в колесах при ее движении. Каталка-сортер «Гусеничка» вдвойне полезна для гармоничного развития малышей. Ребенок не только сможет развить логическое мышление, подбирая фигурки, но и больше двигаться, запуская и потом догоняя гусеничку.
Каталка-сортер «Гусеничка» — это необычная игрушка, совмещающая в себе логический сортер и каталку, которая приходит в действие от пружины при нажатии на спинку гусенички. Еще на спинке расположены ячейки, в которые нужно вставить подходящие по форме разноцветные геометрические фигурки. Гусеничка выполнена в приятных ярких цветах. Ее голова крутится в разные стороны с забавным потрескиванием, мягкие ушки гусенички гнутся, а при нажатии на нос-кнопку можно услышать негромкий приветственный писк. Деткам обязательно понравится играть с гусеничкой и наблюдать за тем, как пересыпаются разноцветные шарики в колесах при ее движении. Каталка-сортер «Гусеничка» вдвойне полезна для гармоничного развития малышей. Ребенок не только сможет развить логическое мышление, подбирая фигурки, но и больше двигаться, запуская и потом догоняя гусеничку.
Каталка-сортер "Гусеничка" Стеллар 01392 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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