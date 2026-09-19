Игрушка-покатушка "Собачка" Стеллар 01394
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Характеристики
Тип товара
Игрушки-каталки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%700 руб. 1 309 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 393556
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игрушки-каталки
Возраст
от 1 года
Высота, см
19.5
Звуковые эффекты
да
Материал
полипропилен
Световые эффекты
нет
Упаковка
картонная коробка
Ширина, см
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х19х10
Вес, г.
280
Описание товара Игрушка-покатушка "Собачка" Стеллар 01394
Ваш малыш с удовольствием подружится с игрушкой-покатушкой «Собачкой», ведь с ней так весело проводить время. Она может быть самым настоящим спринтером. Для этого малышу нужно взяться за голову стоящей на твердой поверхности игрушки и надавить вниз, приводя в действие механизм движения. Собачка укатится, набирая скорость. Вашему малышу обязательно захочется догнать ее.
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Бренд
Тип товара
Игрушки-каталки
Возраст
от 1 года
Высота, см
19.5
Звуковые эффекты
да
Материал
полипропилен
Световые эффекты
нет
Упаковка
картонная коробка
Ширина, см
10
Страна производитель
Китай
Ваш малыш с удовольствием подружится с игрушкой-покатушкой «Собачкой», ведь с ней так весело проводить время. Она может быть самым настоящим спринтером. Для этого малышу нужно взяться за голову стоящей на твердой поверхности игрушки и надавить вниз, приводя в действие механизм движения. Собачка укатится, набирая скорость. Вашему малышу обязательно захочется догнать ее.
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