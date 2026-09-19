Каталка "Кроха" 77950
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игрушки-каталки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%1 820 руб. 3 145 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 494261
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Игрушки-каталки
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х30х29
Вес, кг.
2.2
Описание товара Каталка "Кроха" 77950
Каталка «Кроха» от компании «Полесье» - это отличный выбор для активного малыша. Игрушка имеет округлые формы, устойчивые широкие колеса, спинку, предотвращающую опрокидывание. Каталка выполнена из безопасного пластика, имеет необычный жизнерадостный дизайн. Игра с «Крохой» от компании «Полесье» способствует физическому развитию малыша, формированию ценности здорового образа жизни, получению положительных ярких эмоций.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Каталка «Кроха» от компании «Полесье» - это отличный выбор для активного малыша. Игрушка имеет округлые формы, устойчивые широкие колеса, спинку, предотвращающую опрокидывание. Каталка выполнена из безопасного пластика, имеет необычный жизнерадостный дизайн. Игра с «Крохой» от компании «Полесье» способствует физическому развитию малыша, формированию ценности здорового образа жизни, получению положительных ярких эмоций.
Каталка "Кроха" 77950 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Каталка "Кроха" 77950