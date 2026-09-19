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Мозаика сферическая 150 фишек в коробке 01043 купить с доставкой в Москве
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Мозаика сферическая 150 фишек в коробке 01043

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Мозаика сферическая 150 фишек в коробке 01043
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
мозаика
Возраст
от 1 года
Максимальное количество участников
1
Количество деталей
100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 393681
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Характеристики

Бренд
Stellar (Стеллар)
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
мозаика
Возраст
от 1 года
Максимальное количество участников
1
Материал
полипропилен
Количество деталей
100
Комплектация
игровое поле с сотами и 100 фишками
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х36х4
Вес, г.
788

Описание товара Мозаика сферическая 150 фишек в коробке 01043

Мозаика с крупными круглыми фишками вполне подойдет для того, чтобы стать первой мозаикой для малыша. Благодаря форме и размеру фишки абсолютно безопасны для ребенка и способствуют формированию правильного захвата предметов. Также с помощью мозаики можно изучать цвета и понятие длины, выкладывая из фишек разные полоски.

Отзывы о товаре Мозаика сферическая 150 фишек в коробке 01043




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Характеристики
Бренд
Stellar (Стеллар)
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
мозаика
Возраст
от 1 года
Максимальное количество участников
1
Материал
полипропилен
Количество деталей
100
Комплектация
игровое поле с сотами и 100 фишками
Страна производитель
Китай
Описание
Мозаика с крупными круглыми фишками вполне подойдет для того, чтобы стать первой мозаикой для малыша. Благодаря форме и размеру фишки абсолютно безопасны для ребенка и способствуют формированию правильного захвата предметов. Также с помощью мозаики можно изучать цвета и понятие длины, выкладывая из фишек разные полоски.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мозаика сферическая 150 фишек в коробке 01043 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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