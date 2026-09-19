Дидактический набор "Мой сад" 87062
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Характеристики
Описание товара Дидактический набор "Мой сад" 87062
Дидактическая игра «Мой сад» в игровой форме поможет освоить малышам счет, цифры, названия овощей, а также различные логические комбинации из нескольких предметов. Набор предназначен для развивающих занятий с детьми и на начальном этапе предполагает участие взрослого, чтобы объяснить ребенку условия игры и познакомить с окружающим миром. Игра направлена на развитие логики, наблюдательности и развитие когнитивных способностей ребенка. Комбинирование приблизительно одинаковых по форме овощей, которые имеют различия в мелких деталях развивают наблюдательность и внимание к мелочам. Игра укомплектована коробкой с игровым полем. Фигурками фруктов, цветными карточками и контейнером. Игровое поле поделено на 5 секторов (грядок) с равным количеством отверстий для овощей. В качестве дидактического материала используются фигурки овощей в 5-ти цветовых вариантах и карточки с изображениями овощей, цвета, цифр, комбинации цвета и цифр.
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