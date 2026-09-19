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Настольная игра №52 "Поле боя" 01152 купить с доставкой в Москве
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Настольная игра №52 "Поле боя" 01152

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Настольная игра №52 &quot;Поле боя&quot; 01152 - фото 1
Настольная игра №52 &quot;Поле боя&quot; 01152 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
морской бой
Возраст
от 6 лет
Максимальное количество участников
2
  • Настольная игра №52 &quot;Поле боя&quot; 01152 - фото 1
  • Настольная игра №52 &quot;Поле боя&quot; 01152 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
870 руб.  1 564 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 393429
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Характеристики

Бренд
Stellar (Стеллар)
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
морской бой
Возраст
от 6 лет
Максимальное количество участников
2
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х18х7
Вес, г.
720

Описание товара Настольная игра №52 "Поле боя" 01152

Настольная игра «Поле боя» — это более удобный и привлекательный вариант «тетрадной» игры «Морской бой». В новом виде она является достойным конкурентом модным гаджетам. Раскладывающийся чемодан для двух участников позволит каждому их них почувствовать себя командиром танковой дивизии. Как будто глядя в монитор, перед малышами будет раскрываться карта дислокации сил противника. В внизу открывается обзор на поле со своими танками, почти как настоящими. Игра «Поле боя» идеальна для того, чтобы познакомить детей с основами стратегии и тактики.

Отзывы о товаре Настольная игра №52 "Поле боя" 01152




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Характеристики
Бренд
Stellar (Стеллар)
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
морской бой
Возраст
от 6 лет
Максимальное количество участников
2
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Настольная игра «Поле боя» — это более удобный и привлекательный вариант «тетрадной» игры «Морской бой». В новом виде она является достойным конкурентом модным гаджетам. Раскладывающийся чемодан для двух участников позволит каждому их них почувствовать себя командиром танковой дивизии. Как будто глядя в монитор, перед малышами будет раскрываться карта дислокации сил противника. В внизу открывается обзор на поле со своими танками, почти как настоящими. Игра «Поле боя» идеальна для того, чтобы познакомить детей с основами стратегии и тактики.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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