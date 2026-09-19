Набор "Режем ужин" (дерево)в коробке в наборе: 3 продукта, нож,доска VIGA VG50980
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Характеристики
Тип товара
Развивающая игра
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%890 руб. 1 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 392145
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Развивающая игра
Комплектация
3 продукта, нож, доска, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
дерево
Минимальный возраст
1.5
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 1.5 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х22х4
Вес, г.
292
Описание товара Набор "Режем ужин" (дерево)в коробке в наборе: 3 продукта, нож,доска VIGA VG50980
Вы не знаете что приготовить на ужин? Ваш малыш готов решить эту проблему - мясная отбивная, рыбный стейк, куриная ножка или аппетитный пирог быстро будут разделены на порции и поданы к столу при помощи кухонной доски и ножа. При этом нужно будет приложить усилие, а в процессе резки раздается хруст, что делает игру очень реалистичной. Разрезанные части можно вновь соединить и продолжить игру.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Развивающая игра
Комплектация
3 продукта, нож, доска, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
дерево
Минимальный возраст
1.5
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 1.5 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Вы не знаете что приготовить на ужин? Ваш малыш готов решить эту проблему - мясная отбивная, рыбный стейк, куриная ножка или аппетитный пирог быстро будут разделены на порции и поданы к столу при помощи кухонной доски и ножа. При этом нужно будет приложить усилие, а в процессе резки раздается хруст, что делает игру очень реалистичной. Разрезанные части можно вновь соединить и продолжить игру.
Набор "Режем ужин" (дерево)в коробке в наборе: 3 продукта, нож,доска VIGA VG50980 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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