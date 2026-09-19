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Конструктор"Город"75 дет.в ведре VIGA 50287 купить с доставкой в Москве
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Конструктор"Город"75 дет.в ведре VIGA 50287

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Конструктор&quot;Город&quot;75 дет.в ведре VIGA 50287 - фото 1
Конструктор&quot;Город&quot;75 дет.в ведре VIGA 50287 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кубики
  • Конструктор&quot;Город&quot;75 дет.в ведре VIGA 50287 - фото 1
  • Конструктор&quot;Город&quot;75 дет.в ведре VIGA 50287 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
1 860 руб.  3 145 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 391953
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Кубики
Комплектация
75 деталей, упаковка-ведро
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
2
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 2 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х23х20
Вес, кг.
1.9

Описание товара Конструктор"Город"75 дет.в ведре VIGA 50287

Разноцветный конструктор-городок с разрисованными деталями. Играя, ребенок сможет построить много разных зданий различных по форме. Конструктор надолго займет ребенка. Он стимулирует воображение, логику, фантазию, улучшает пространственную координацию, позволяет малышу играть без ограничений. Набор состоит из деревянных деталей цилиндрической, треугольной и квадратной формы – этого достаточно, чтобы сложить забор, ограждение, лесенку. Яркая, красочная позитивная игрушка из натуральной древесины приятна на ощупь и позволяет воплотить в жизнь множество замечательных идей. С этим конструктором малыш сможет постичь азы архитектуры.

Отзывы о товаре Конструктор"Город"75 дет.в ведре VIGA 50287




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Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Кубики
Комплектация
75 деталей, упаковка-ведро
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
2
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 2 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Разноцветный конструктор-городок с разрисованными деталями. Играя, ребенок сможет построить много разных зданий различных по форме. Конструктор надолго займет ребенка. Он стимулирует воображение, логику, фантазию, улучшает пространственную координацию, позволяет малышу играть без ограничений. Набор состоит из деревянных деталей цилиндрической, треугольной и квадратной формы – этого достаточно, чтобы сложить забор, ограждение, лесенку. Яркая, красочная позитивная игрушка из натуральной древесины приятна на ощупь и позволяет воплотить в жизнь множество замечательных идей. С этим конструктором малыш сможет постичь азы архитектуры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конструктор"Город"75 дет.в ведре VIGA 50287 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1860 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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