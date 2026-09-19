Пазлы "Категоризация" VIGA VG51608
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Характеристики
Тип товара
Развивающая игра
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%900 руб. 1 513 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 392127
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Развивающая игра
Комплектация
24 игровых элемента, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
дерево
Минимальный возраст
1.5
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 1.5 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х19х5
Вес, г.
417
Описание товара Пазлы "Категоризация" VIGA VG51608
Классический деревянный пазл. Игрушка выполнена из натуральных качественных материалов, полностью безопасна, является как образовательной, так и развлекательной. В ходе игры у ребенка развивается внимание и память, улучшается его эмоциональное состояние.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Развивающая игра
Комплектация
24 игровых элемента, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
дерево
Минимальный возраст
1.5
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 1.5 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Классический деревянный пазл. Игрушка выполнена из натуральных качественных материалов, полностью безопасна, является как образовательной, так и развлекательной. В ходе игры у ребенка развивается внимание и память, улучшается его эмоциональное состояние.
Пазлы "Категоризация" VIGA VG51608 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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