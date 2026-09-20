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Игра Моя первая мозаика Эники Беники "Техника" арт.1172 купить с доставкой в Москве
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Игра Моя первая мозаика Эники Беники "Техника" арт.1172

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Игра Моя первая мозаика Эники Беники &quot;Техника&quot; арт.1172 - фото 1
Игра Моя первая мозаика Эники Беники &quot;Техника&quot; арт.1172 - фото 2
Игра Моя первая мозаика Эники Беники &quot;Техника&quot; арт.1172 - фото 3
Игра Моя первая мозаика Эники Беники &quot;Техника&quot; арт.1172 - фото 4
Игра Моя первая мозаика Эники Беники &quot;Техника&quot; арт.1172 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игра
  • Игра Моя первая мозаика Эники Беники &quot;Техника&quot; арт.1172 - фото 1
  • Игра Моя первая мозаика Эники Беники &quot;Техника&quot; арт.1172 - фото 2
  • Игра Моя первая мозаика Эники Беники &quot;Техника&quot; арт.1172 - фото 3
  • Игра Моя первая мозаика Эники Беники &quot;Техника&quot; арт.1172 - фото 4
  • Игра Моя первая мозаика Эники Беники &quot;Техника&quot; арт.1172 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
860 руб.  1 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 511438
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Характеристики

Бренд
Эники Беники
Тип товара
Развивающая игра
Комплектация
48 крупных фишек разного цвета шершавых на ощупь, 8 двухсторонних карточек, чемодан, красочная коробка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
2
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 2 лет
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х34х6
Вес, г.
800

Описание товара Игра Моя первая мозаика Эники Беники "Техника" арт.1172

Эники-Беники Моя первая мозаика Техника 48 фишек - крупная мозаика для ознакомления с цветом, развития мелкой моторики, тактильных ощущений, воображения.

Отзывы о товаре Игра Моя первая мозаика Эники Беники "Техника" арт.1172




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Характеристики
Бренд
Эники Беники
Тип товара
Развивающая игра
Комплектация
48 крупных фишек разного цвета шершавых на ощупь, 8 двухсторонних карточек, чемодан, красочная коробка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
2
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 2 лет
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Описание
Эники-Беники Моя первая мозаика Техника 48 фишек - крупная мозаика для ознакомления с цветом, развития мелкой моторики, тактильных ощущений, воображения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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