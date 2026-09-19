Развивающий модуль 5в1"Крокодил"в коробке различные лабиринты,шестерни,музыкальные инструменты VIGA 50346
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бизиборд
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%14 030 руб. 29 478 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 391919
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бизиборд
Комплектация
детали игрового центра, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
дерево
Минимальный возраст
1.5
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 1.5 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х38х29
Вес, кг.
9.5
Описание товара Развивающий модуль 5в1"Крокодил"в коробке различные лабиринты,шестерни,музыкальные инструменты VIGA 50346
Игровой модуль станет отличным подарком для вашего малыша. Такой игровой модуль поможет вашему малышу развить мелкую моторику рук, логику, восприятие формы и цвета.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Бизиборд
Комплектация
детали игрового центра, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
дерево
Минимальный возраст
1.5
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 1.5 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Игровой модуль станет отличным подарком для вашего малыша. Такой игровой модуль поможет вашему малышу развить мелкую моторику рук, логику, восприятие формы и цвета.
Развивающий модуль 5в1"Крокодил"в коробке различные лабиринты,шестерни,музыкальные инструменты VIGA 50346 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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