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Счеты в коробке VIGA 50493 купить с доставкой в Москве
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Счеты в коробке VIGA 50493

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Счеты в коробке VIGA 50493 - фото 1
Счеты в коробке VIGA 50493 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
  • Счеты в коробке VIGA 50493 - фото 1
  • Счеты в коробке VIGA 50493 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
1 930 руб.  3 145 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 391912
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игрушка, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х31х8
Вес, кг.
1

Описание товара Счеты в коробке VIGA 50493

Красочные счеты выполнены из высококачественной древесины, содержат 10 рядов по 10 косточек. Подставка снизу прорезинена, металлические стержни прочные и ровные. Отличное пособие для знакомства с азами арифметики, подходит для групповых занятий.

Отзывы о товаре Счеты в коробке VIGA 50493




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Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игрушка, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Красочные счеты выполнены из высококачественной древесины, содержат 10 рядов по 10 косточек. Подставка снизу прорезинена, металлические стержни прочные и ровные. Отличное пособие для знакомства с азами арифметики, подходит для групповых занятий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Счеты в коробке VIGA 50493 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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