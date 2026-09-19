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Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-71%
610 руб.
2 074
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 393584
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Описание товара Развивающий модуль "Пингвиненок ПОТЕША" (движ,звук) танцует;веселые песенки,мелодии,звуки животных ZYA-A2719
Яркая игрушка понравится малышу. Она не только оригинально оформлена, но еще и интерактивная. Она предназначена для активных игр и развития мелкой моторики и координации движений. Яркая расцветка развлечет малыша и привлечет его внимание. Игрушка учит пониманию причинно-следственной связи, помогает тренировать моторику и координацию движений, восприятие формы и цвета. Работает от батареек. Игрушка привлекает внимание и способствует развитию тактильного, зрительного и слухового восприятия малыша. Игрушка работает за счет постоянного смещения центра тяжести она постоянно в движении и не стоит на месте. Поёт песенку, читает стишок, воспроизводит звуки животных, изображенных на кнопочках разной формы. Дети будут в восторге.
Яркая игрушка понравится малышу. Она не только оригинально оформлена, но еще и интерактивная. Она предназначена для активных игр и развития мелкой моторики и координации движений. Яркая расцветка развлечет малыша и привлечет его внимание. Игрушка учит пониманию причинно-следственной связи, помогает тренировать моторику и координацию движений, восприятие формы и цвета. Работает от батареек. Игрушка привлекает внимание и способствует развитию тактильного, зрительного и слухового восприятия малыша. Игрушка работает за счет постоянного смещения центра тяжести она постоянно в движении и не стоит на месте. Поёт песенку, читает стишок, воспроизводит звуки животных, изображенных на кнопочках разной формы. Дети будут в восторге.
Развивающий модуль "Пингвиненок ПОТЕША" (движ,звук) танцует;веселые песенки,мелодии,звуки животных ZYA-A2719 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Развивающий модуль "Пингвиненок ПОТЕША" (движ,звук) танцует;веселые песенки,мелодии,звуки животных ZYA-A2719