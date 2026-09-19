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Развивающий модуль "Пингвиненок ПОТЕША" (движ,звук) танцует;веселые песенки,мелодии,звуки животных ZYA-A2719 купить с доставкой в Москве
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Развивающий модуль "Пингвиненок ПОТЕША" (движ,звук) танцует;веселые песенки,мелодии,звуки животных ZYA-A2719

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Развивающий модуль &quot;Пингвиненок ПОТЕША&quot; (движ,звук) танцует;веселые песенки,мелодии,звуки животных ZYA-A2719 - фото 1
Развивающий модуль &quot;Пингвиненок ПОТЕША&quot; (движ,звук) танцует;веселые песенки,мелодии,звуки животных ZYA-A2719 - фото 2
Развивающий модуль &quot;Пингвиненок ПОТЕША&quot; (движ,звук) танцует;веселые песенки,мелодии,звуки животных ZYA-A2719 - фото 3
Развивающий модуль &quot;Пингвиненок ПОТЕША&quot; (движ,звук) танцует;веселые песенки,мелодии,звуки животных ZYA-A2719 - фото 4
Развивающий модуль &quot;Пингвиненок ПОТЕША&quot; (движ,звук) танцует;веселые песенки,мелодии,звуки животных ZYA-A2719 - фото 5
Развивающий модуль &quot;Пингвиненок ПОТЕША&quot; (движ,звук) танцует;веселые песенки,мелодии,звуки животных ZYA-A2719 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
  • Развивающий модуль &quot;Пингвиненок ПОТЕША&quot; (движ,звук) танцует;веселые песенки,мелодии,звуки животных ZYA-A2719 - фото 1
  • Развивающий модуль &quot;Пингвиненок ПОТЕША&quot; (движ,звук) танцует;веселые песенки,мелодии,звуки животных ZYA-A2719 - фото 2
  • Развивающий модуль &quot;Пингвиненок ПОТЕША&quot; (движ,звук) танцует;веселые песенки,мелодии,звуки животных ZYA-A2719 - фото 3
  • Развивающий модуль &quot;Пингвиненок ПОТЕША&quot; (движ,звук) танцует;веселые песенки,мелодии,звуки животных ZYA-A2719 - фото 4
  • Развивающий модуль &quot;Пингвиненок ПОТЕША&quot; (движ,звук) танцует;веселые песенки,мелодии,звуки животных ZYA-A2719 - фото 5
  • Развивающий модуль &quot;Пингвиненок ПОТЕША&quot; (движ,звук) танцует;веселые песенки,мелодии,звуки животных ZYA-A2719 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-71%
610 руб.  2 074 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 393584
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Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Развивающая игрушка
Звуковые эффекты
да
Комплектация
игрушка, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
пластик
Минимальный возраст
1.5
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 1.5 лет
Световые эффекты
есть
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х19х19
Вес, г.
613

Описание товара Развивающий модуль "Пингвиненок ПОТЕША" (движ,звук) танцует;веселые песенки,мелодии,звуки животных ZYA-A2719

Яркая игрушка понравится малышу. Она не только оригинально оформлена, но еще и интерактивная. Она предназначена для активных игр и развития мелкой моторики и координации движений. Яркая расцветка развлечет малыша и привлечет его внимание. Игрушка учит пониманию причинно-следственной связи, помогает тренировать моторику и координацию движений, восприятие формы и цвета. Работает от батареек. Игрушка привлекает внимание и способствует развитию тактильного, зрительного и слухового восприятия малыша. Игрушка работает за счет постоянного смещения центра тяжести она постоянно в движении и не стоит на месте. Поёт песенку, читает стишок, воспроизводит звуки животных, изображенных на кнопочках разной формы. Дети будут в восторге.

Отзывы о товаре Развивающий модуль "Пингвиненок ПОТЕША" (движ,звук) танцует;веселые песенки,мелодии,звуки животных ZYA-A2719




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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Развивающая игрушка
Звуковые эффекты
да
Комплектация
игрушка, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
пластик
Минимальный возраст
1.5
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 1.5 лет
Световые эффекты
есть
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Яркая игрушка понравится малышу. Она не только оригинально оформлена, но еще и интерактивная. Она предназначена для активных игр и развития мелкой моторики и координации движений. Яркая расцветка развлечет малыша и привлечет его внимание. Игрушка учит пониманию причинно-следственной связи, помогает тренировать моторику и координацию движений, восприятие формы и цвета. Работает от батареек. Игрушка привлекает внимание и способствует развитию тактильного, зрительного и слухового восприятия малыша. Игрушка работает за счет постоянного смещения центра тяжести она постоянно в движении и не стоит на месте. Поёт песенку, читает стишок, воспроизводит звуки животных, изображенных на кнопочках разной формы. Дети будут в восторге.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Развивающий модуль "Пингвиненок ПОТЕША" (движ,звук) танцует;веселые песенки,мелодии,звуки животных ZYA-A2719 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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