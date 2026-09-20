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Развивающая игрушка Нескучные игры "Пицца" арт.7918 54 элемента купить с доставкой в Москве
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Развивающая игрушка Нескучные игры "Пицца" арт.7918 54 элемента

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Развивающая игрушка Нескучные игры &quot;Пицца&quot; арт.7918 54 элемента - фото 1
Развивающая игрушка Нескучные игры &quot;Пицца&quot; арт.7918 54 элемента - фото 2
Развивающая игрушка Нескучные игры &quot;Пицца&quot; арт.7918 54 элемента - фото 3
Развивающая игрушка Нескучные игры &quot;Пицца&quot; арт.7918 54 элемента - фото 4
Развивающая игрушка Нескучные игры &quot;Пицца&quot; арт.7918 54 элемента - фото 5
Развивающая игрушка Нескучные игры &quot;Пицца&quot; арт.7918 54 элемента - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
  • Развивающая игрушка Нескучные игры &quot;Пицца&quot; арт.7918 54 элемента - фото 1
  • Развивающая игрушка Нескучные игры &quot;Пицца&quot; арт.7918 54 элемента - фото 2
  • Развивающая игрушка Нескучные игры &quot;Пицца&quot; арт.7918 54 элемента - фото 3
  • Развивающая игрушка Нескучные игры &quot;Пицца&quot; арт.7918 54 элемента - фото 4
  • Развивающая игрушка Нескучные игры &quot;Пицца&quot; арт.7918 54 элемента - фото 5
  • Развивающая игрушка Нескучные игры &quot;Пицца&quot; арт.7918 54 элемента - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
1 190 руб.  1 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 527774
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Характеристики

Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игровые элементы, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х27х5
Вес, г.
170

Описание товара Развивающая игрушка Нескучные игры "Пицца" арт.7918 54 элемента

Развивающая игрушка Нескучные игры Пицца 7918 понравится любому малышу. Игрушка выполненаиз качественных материалов. Красители, использованные в ее оформлении, совершенно безвредны для жизни и здоровья ребенка.

Отзывы о товаре Развивающая игрушка Нескучные игры "Пицца" арт.7918 54 элемента




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Характеристики
Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
игровые элементы, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Описание
Развивающая игрушка Нескучные игры Пицца 7918 понравится любому малышу. Игрушка выполненаиз качественных материалов. Красители, использованные в ее оформлении, совершенно безвредны для жизни и здоровья ребенка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Развивающая игрушка Нескучные игры "Пицца" арт.7918 54 элемента - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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