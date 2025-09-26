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Лабиринт Океан на магн. в коробке VIGA 50123 купить с доставкой в Москве
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Лабиринт Океан на магн. в коробке VIGA 50123

6 Отзывы
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Лабиринт Океан на магн. в коробке VIGA 50123
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игра
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
1 460 руб.  2 312 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 392040
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игра
Комплектация
игровые элементы, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х31х4
Вес, г.
938

Описание товара Лабиринт Океан на магн. в коробке VIGA 50123

Красочный деревянный лабиринт, по которому нужно провести магнитные шарики при помощи магнитного стика. Помогает ребенку получить представление о пространственных связях, развивает координацию рук и глаз, цветовое восприятие.

Отзывы о товаре Лабиринт Океан на магн. в коробке VIGA 50123

Источник: Яндекс Маркет
26.09.2025
Виктор А.

Достоинства:


Комментарий:
стол классный, но не доложили две шайбы для ножек(((
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Красивый качественный столик! Эстетичный и интересный
Источник: Яндекс Маркет
02.07.2025
Анна З.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная игрушка. Продавец хорошо упаковал ее - не стыдно и на подарок взять!
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Алена С.

Достоинства:


Комментарий:
стол супер. покупала в подарок племяннику. спасибо
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2024
Polina S.

Достоинства:


Комментарий:
первый раз увидели в больнице и не могли отойти. решила заказать. ребенку год ,стоит занимается минут по 10
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2022
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Классная игрушка, сделана качественно, приятные цвета. Стоит своих денег)



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игра
Комплектация
игровые элементы, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Красочный деревянный лабиринт, по которому нужно провести магнитные шарики при помощи магнитного стика. Помогает ребенку получить представление о пространственных связях, развивает координацию рук и глаз, цветовое восприятие.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.09.2025
Виктор А.

Достоинства:


Комментарий:
стол классный, но не доложили две шайбы для ножек(((
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Красивый качественный столик! Эстетичный и интересный
Источник: Яндекс Маркет
02.07.2025
Анна З.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная игрушка. Продавец хорошо упаковал ее - не стыдно и на подарок взять!
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Алена С.

Достоинства:


Комментарий:
стол супер. покупала в подарок племяннику. спасибо
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2024
Polina S.

Достоинства:


Комментарий:
первый раз увидели в больнице и не могли отойти. решила заказать. ребенку год ,стоит занимается минут по 10
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2022
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Классная игрушка, сделана качественно, приятные цвета. Стоит своих денег)


Лабиринт Океан на магн. в коробке VIGA 50123 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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