Лабиринт Океан на магн. в коробке VIGA 50123
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Характеристики
Тип товара
Развивающая игра
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%1 460 руб. 2 312 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 392040
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Развивающая игра
Комплектация
игровые элементы, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х31х4
Вес, г.
938
Описание товара Лабиринт Океан на магн. в коробке VIGA 50123
Красочный деревянный лабиринт, по которому нужно провести магнитные шарики при помощи магнитного стика. Помогает ребенку получить представление о пространственных связях, развивает координацию рук и глаз, цветовое восприятие.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Развивающая игра
Комплектация
игровые элементы, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Красочный деревянный лабиринт, по которому нужно провести магнитные шарики при помощи магнитного стика. Помогает ребенку получить представление о пространственных связях, развивает координацию рук и глаз, цветовое восприятие.
Достоинства:
Комментарий:
стол классный, но не доложили две шайбы для ножек(((
Достоинства:
Комментарий:
Красивый качественный столик! Эстетичный и интересный
Достоинства:
Комментарий:
Отличная игрушка. Продавец хорошо упаковал ее - не стыдно и на подарок взять!
Достоинства:
Комментарий:
стол супер. покупала в подарок племяннику. спасибо
Достоинства:
Комментарий:
первый раз увидели в больнице и не могли отойти. решила заказать. ребенку год ,стоит занимается минут по 10
Достоинства:
Комментарий:
Классная игрушка, сделана качественно, приятные цвета. Стоит своих денег)
Лабиринт Океан на магн. в коробке VIGA 50123 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лабиринт Океан на магн. в коробке VIGA 50123
Достоинства:
Комментарий:
стол классный, но не доложили две шайбы для ножек(((
Достоинства:
Комментарий:
Красивый качественный столик! Эстетичный и интересный
Достоинства:
Комментарий:
Отличная игрушка. Продавец хорошо упаковал ее - не стыдно и на подарок взять!
Достоинства:
Комментарий:
стол супер. покупала в подарок племяннику. спасибо
Достоинства:
Комментарий:
первый раз увидели в больнице и не могли отойти. решила заказать. ребенку год ,стоит занимается минут по 10
Достоинства:
Комментарий:
Классная игрушка, сделана качественно, приятные цвета. Стоит своих денег)