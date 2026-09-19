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Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
1 110 руб.
1 700
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 393594
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Описание товара Юла-карусель "Аттракцион" 17 см в пакете 01398
Юла-карусель «Аттракцион» - это развивающая игрушка для самых маленьких. Она напоминает детский аттракцион в парке с катающимися на нем зверушками. Малыш сам сможет запускать юлу-карусель и влиять на скорость вращения карусели, нажимая на большую кнопку сверху. После запуска зверушки в ярких костюмах начинают вращаться, привлекая внимание малыша. Под куполом юлы на прозрачной площадке находятся разноцветные шарики, которые при движении выкатываются к стенке купола, а при остановке возвращаются на свои места. Цветовое решение игрушки полностью отвечает особенностям младенческого восприятия, поэтому яркая и цветная юла будет всегда приятна и притягательна для малыша. Мы уверены, что завораживающее вращение юлы и бодрящее звучание при движении подарит бурный восторг и замечательное настроение вашему ребенку.
Юла-карусель «Аттракцион» - это развивающая игрушка для самых маленьких. Она напоминает детский аттракцион в парке с катающимися на нем зверушками. Малыш сам сможет запускать юлу-карусель и влиять на скорость вращения карусели, нажимая на большую кнопку сверху. После запуска зверушки в ярких костюмах начинают вращаться, привлекая внимание малыша. Под куполом юлы на прозрачной площадке находятся разноцветные шарики, которые при движении выкатываются к стенке купола, а при остановке возвращаются на свои места. Цветовое решение игрушки полностью отвечает особенностям младенческого восприятия, поэтому яркая и цветная юла будет всегда приятна и притягательна для малыша. Мы уверены, что завораживающее вращение юлы и бодрящее звучание при движении подарит бурный восторг и замечательное настроение вашему ребенку.
Юла-карусель "Аттракцион" 17 см в пакете 01398 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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