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Юла-карусель "Аттракцион" 17 см в пакете 01398 купить с доставкой в Москве
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Юла-карусель "Аттракцион" 17 см в пакете 01398

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Юла-карусель &quot;Аттракцион&quot; 17 см в пакете 01398 - фото 1
Юла-карусель &quot;Аттракцион&quot; 17 см в пакете 01398 - фото 2
Юла-карусель &quot;Аттракцион&quot; 17 см в пакете 01398 - фото 3
Юла-карусель &quot;Аттракцион&quot; 17 см в пакете 01398 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
  • Юла-карусель &quot;Аттракцион&quot; 17 см в пакете 01398 - фото 1
  • Юла-карусель &quot;Аттракцион&quot; 17 см в пакете 01398 - фото 2
  • Юла-карусель &quot;Аттракцион&quot; 17 см в пакете 01398 - фото 3
  • Юла-карусель &quot;Аттракцион&quot; 17 см в пакете 01398 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
1 110 руб.  1 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 393594
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Характеристики

Бренд
Stellar (Стеллар)
Тип товара
Развивающая игрушка
Звуковые эффекты
да
Комплектация
игрушка, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
полистирол
Минимальный возраст
6
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 6 мес
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х20х20
Вес, г.
380

Описание товара Юла-карусель "Аттракцион" 17 см в пакете 01398

Юла-карусель «Аттракцион» - это развивающая игрушка для самых маленьких. Она напоминает детский аттракцион в парке с катающимися на нем зверушками. Малыш сам сможет запускать юлу-карусель и влиять на скорость вращения карусели, нажимая на большую кнопку сверху. После запуска зверушки в ярких костюмах начинают вращаться, привлекая внимание малыша. Под куполом юлы на прозрачной площадке находятся разноцветные шарики, которые при движении выкатываются к стенке купола, а при остановке возвращаются на свои места. Цветовое решение игрушки полностью отвечает особенностям младенческого восприятия, поэтому яркая и цветная юла будет всегда приятна и притягательна для малыша. Мы уверены, что завораживающее вращение юлы и бодрящее звучание при движении подарит бурный восторг и замечательное настроение вашему ребенку.

Отзывы о товаре Юла-карусель "Аттракцион" 17 см в пакете 01398




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Stellar (Стеллар)
Тип товара
Развивающая игрушка
Звуковые эффекты
да
Комплектация
игрушка, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
полистирол
Минимальный возраст
6
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 6 мес
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Описание
Юла-карусель «Аттракцион» - это развивающая игрушка для самых маленьких. Она напоминает детский аттракцион в парке с катающимися на нем зверушками. Малыш сам сможет запускать юлу-карусель и влиять на скорость вращения карусели, нажимая на большую кнопку сверху. После запуска зверушки в ярких костюмах начинают вращаться, привлекая внимание малыша. Под куполом юлы на прозрачной площадке находятся разноцветные шарики, которые при движении выкатываются к стенке купола, а при остановке возвращаются на свои места. Цветовое решение игрушки полностью отвечает особенностям младенческого восприятия, поэтому яркая и цветная юла будет всегда приятна и притягательна для малыша. Мы уверены, что завораживающее вращение юлы и бодрящее звучание при движении подарит бурный восторг и замечательное настроение вашему ребенку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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