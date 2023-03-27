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Счеты в коробке VIGA VG50022 купить с доставкой в Москве
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Счеты в коробке VIGA VG50022

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Счеты в коробке VIGA VG50022 - фото 1
Счеты в коробке VIGA VG50022 - фото 2
Счеты в коробке VIGA VG50022 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игрушка развивающая
  • Счеты в коробке VIGA VG50022 - фото 1
  • Счеты в коробке VIGA VG50022 - фото 2
  • Счеты в коробке VIGA VG50022 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
1 330 руб.  2 312 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 391900
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Игрушка развивающая
Комплектация
игрушка, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
30х16х9
Вес, г.
542

Описание товара Счеты в коробке VIGA VG50022

С помощью игрушки "Математические счёты" можно познакомить ребенка со счетом, цифрами, наглядно показать понятия больше-меньше, изучить состав чисел от 1 до 10.Благодаря такой интересной игрушке ребёнок очень быстро научится считать! Игрушка состоит из основания, таблички с примерами и 10-ти дуг с разноцветными бусинами-счётами. Напротив каждой дуги - один или несколько примеров на сложение чисел. Количество бусин на дуге равняется решению заданных примеров.Кроме того, перемещая колечки вдоль проволочек малыш тренирует мелкую моторику рук.Все детали выполнены из качественных материалов, содержащих натуральные элементы.

Отзывы о товаре Счеты в коробке VIGA VG50022

Источник: Яндекс Маркет
27.03.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Ребенку нравится играться! Помимо того что учимся считать, параллельно учим цвета. Сделаны качественно, краска не слазит



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Игрушка развивающая
Комплектация
игрушка, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Россия
Описание
С помощью игрушки "Математические счёты" можно познакомить ребенка со счетом, цифрами, наглядно показать понятия больше-меньше, изучить состав чисел от 1 до 10.Благодаря такой интересной игрушке ребёнок очень быстро научится считать! Игрушка состоит из основания, таблички с примерами и 10-ти дуг с разноцветными бусинами-счётами. Напротив каждой дуги - один или несколько примеров на сложение чисел. Количество бусин на дуге равняется решению заданных примеров.Кроме того, перемещая колечки вдоль проволочек малыш тренирует мелкую моторику рук.Все детали выполнены из качественных материалов, содержащих натуральные элементы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Ребенку нравится играться! Помимо того что учимся считать, параллельно учим цвета. Сделаны качественно, краска не слазит


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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