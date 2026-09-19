Набор Гладильная доска с утюгом в коробке. VIGA 50823
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%2 710 руб. 3 723 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 392074
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
гладильная доска, утюг, упаковка
Материал
дерево, текстиль
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х31х10
Вес, кг.
2.25
Описание товара Набор Гладильная доска с утюгом в коробке. VIGA 50823
Игровой набор выполнен из высококачественной древесины., В комплект входит гладильная доска и утюг., Доска была сшита из хлопкового материала, благодаря чему глажка становится более эффективным., Утюг имеет подвижную ручку.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
гладильная доска, утюг, упаковка
Материал
дерево, текстиль
Страна производитель
Китай
Игровой набор выполнен из высококачественной древесины., В комплект входит гладильная доска и утюг., Доска была сшита из хлопкового материала, благодаря чему глажка становится более эффективным., Утюг имеет подвижную ручку.
Набор Гладильная доска с утюгом в коробке. VIGA 50823 - стоимость товара 2710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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