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Набор Гладильная доска с утюгом в коробке. VIGA 50823 купить с доставкой в Москве
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Набор Гладильная доска с утюгом в коробке. VIGA 50823

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Набор Гладильная доска с утюгом в коробке. VIGA 50823 - фото 1
Набор Гладильная доска с утюгом в коробке. VIGA 50823 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
  • Набор Гладильная доска с утюгом в коробке. VIGA 50823 - фото 1
  • Набор Гладильная доска с утюгом в коробке. VIGA 50823 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
2 710 руб.  3 723 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 392074
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
гладильная доска, утюг, упаковка
Материал
дерево, текстиль
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х31х10
Вес, кг.
2.25

Описание товара Набор Гладильная доска с утюгом в коробке. VIGA 50823

Игровой набор выполнен из высококачественной древесины., В комплект входит гладильная доска и утюг., Доска была сшита из хлопкового материала, благодаря чему глажка становится более эффективным., Утюг имеет подвижную ручку.

Отзывы о товаре Набор Гладильная доска с утюгом в коробке. VIGA 50823




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
гладильная доска, утюг, упаковка
Материал
дерево, текстиль
Страна производитель
Китай
Описание
Игровой набор выполнен из высококачественной древесины., В комплект входит гладильная доска и утюг., Доска была сшита из хлопкового материала, благодаря чему глажка становится более эффективным., Утюг имеет подвижную ручку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор Гладильная доска с утюгом в коробке. VIGA 50823 - стоимость товара 2710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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