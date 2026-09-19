Набор мебели для каминной комнаты "Коллекция" С-1301
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Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%1 160 руб. 2 074 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 396601
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
камин, кресло-качалка, поставка для совка и щипцов, шкура животного, упаковка
Материал
пластик, текстиль
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х19х12
Вес, г.
500
Описание товара Набор мебели для каминной комнаты "Коллекция" С-1301
Набор игрушечной мебели для каминной комнаты из серии Коллекция. Набор порадует любую девочку, она по достоинтсву оценит тот уют и комфорт, который создаст в ее кукольном домике этот дизайнерский набор. Изготовлен набор в классическом стиле, в коричнево-бежевых цветах. В наборе: кресло-качалка, камин, шкура на пол из искусственного меха и подставка для кочерги и лопаты. Для имитации пламени в камине установлена лампа, работающая от солевой батарейки размера 3R12 (3336). Все детали выполнены из высококачественного пластика. Упаковка - подарочная картонная коробка
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
камин, кресло-качалка, поставка для совка и щипцов, шкура животного, упаковка
Материал
пластик, текстиль
Страна производитель
Китай
Набор игрушечной мебели для каминной комнаты из серии Коллекция. Набор порадует любую девочку, она по достоинтсву оценит тот уют и комфорт, который создаст в ее кукольном домике этот дизайнерский набор. Изготовлен набор в классическом стиле, в коричнево-бежевых цветах. В наборе: кресло-качалка, камин, шкура на пол из искусственного меха и подставка для кочерги и лопаты. Для имитации пламени в камине установлена лампа, работающая от солевой батарейки размера 3R12 (3336). Все детали выполнены из высококачественного пластика. Упаковка - подарочная картонная коробка
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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