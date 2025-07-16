Газовый вставной блок для широкой зажигалки Zippo двойное пламя, нержавеющая сталь (65827)
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Характеристики
Тип товара
Газовый вставной блок
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%2 610 руб. 2 890 руб.
В наличии
Код товара: 386981
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Загружаем...
2 610 руб. -10%
2 890 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Газовый вставной блок
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
серебристый
Особенности
оригинальный газовый вставной блок Zippo, кнопочный пьезоэлемент, регулируемая высота голубого пламени, нагревание до 1260°C., возможность заправки бутаном, вместимость 0,9 г. топлива, подходит для любых стандартных корпусов зажигалок Zippo, вставной блок со знаменитым «щелчком» Zippo при открывании, топливо: бутановое топливо Zippo премиум класса (продается отдельно), чистое высокоточное пламя, быстрый и удобный розжиг
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
8х6х2
Вес, г.
69
Описание товара Газовый вставной блок для широкой зажигалки Zippo двойное пламя, нержавеющая сталь (65827)
Сделайте еще один значимый шаг на пути к индивидуализации своей зажигалки за счет оригинального вставного блока. Как по мановению руки после легкого щелчка кнопки появляется двойной язычок яркого голубого пламени. Этот газовый вставной блок с двойным пламенем позволяет всегда иметь под рукой источник тепла, не имеющий неприятного запаха и действующий дольше обычного, не говоря уже о первоклассной гарантии от производителя. Новая коллекция вставных блоков Zippo, куда входит и этот газовый вставной блок, превосходно подходит к любому стандартному корпусу зажигалок Zippo. Оптимальный режим работы достигается при использовании бутанового топлива Zippo. Поставляется в подарочной коробке.
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Газовый вставной блок
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
серебристый
Особенности
оригинальный газовый вставной блок Zippo, кнопочный пьезоэлемент, регулируемая высота голубого пламени, нагревание до 1260°C., возможность заправки бутаном, вместимость 0,9 г. топлива, подходит для любых стандартных корпусов зажигалок Zippo, вставной блок со знаменитым «щелчком» Zippo при открывании, топливо: бутановое топливо Zippo премиум класса (продается отдельно), чистое высокоточное пламя, быстрый и удобный розжиг
Страна производитель
США
Сделайте еще один значимый шаг на пути к индивидуализации своей зажигалки за счет оригинального вставного блока. Как по мановению руки после легкого щелчка кнопки появляется двойной язычок яркого голубого пламени. Этот газовый вставной блок с двойным пламенем позволяет всегда иметь под рукой источник тепла, не имеющий неприятного запаха и действующий дольше обычного, не говоря уже о первоклассной гарантии от производителя. Новая коллекция вставных блоков Zippo, куда входит и этот газовый вставной блок, превосходно подходит к любому стандартному корпусу зажигалок Zippo. Оптимальный режим работы достигается при использовании бутанового топлива Zippo. Поставляется в подарочной коробке.
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество и очень быстрая доставка. Идеально подошел под корпус. Продавца рекомендую !
Достоинства:
Комментарий:
Несмотря на указание об оригинальности товара, в реальности товар изготовлен в Китае. О чем нет никаких сведений в карточке товара. Фото оборотной стороны тоже не соответствует товару. Именно на обороте есть информация об изготовлении товара в КНР.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный вставной блок. Надежный, заправляется удобно. Газа хватает на пару дней (выкуриваю пачку в день).
Газовый вставной блок для широкой зажигалки Zippo двойное пламя, нержавеющая сталь (65827) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2610 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Газовый вставной блок для широкой зажигалки Zippo двойное пламя, нержавеющая сталь (65827)
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество и очень быстрая доставка. Идеально подошел под корпус. Продавца рекомендую !
Достоинства:
Комментарий:
Несмотря на указание об оригинальности товара, в реальности товар изготовлен в Китае. О чем нет никаких сведений в карточке товара. Фото оборотной стороны тоже не соответствует товару. Именно на обороте есть информация об изготовлении товара в КНР.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный вставной блок. Надежный, заправляется удобно. Газа хватает на пару дней (выкуриваю пачку в день).