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Газовый вставной блок для широкой зажигалки Zippo двойное пламя, нержавеющая сталь (65827) купить с доставкой в Москве
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Газовый вставной блок для широкой зажигалки Zippo двойное пламя, нержавеющая сталь (65827)

3 Отзывы
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Газовый вставной блок для широкой зажигалки Zippo двойное пламя, нержавеющая сталь (65827) - фото 1
Газовый вставной блок для широкой зажигалки Zippo двойное пламя, нержавеющая сталь (65827) - фото 2
Газовый вставной блок для широкой зажигалки Zippo двойное пламя, нержавеющая сталь (65827) - фото 3
Газовый вставной блок для широкой зажигалки Zippo двойное пламя, нержавеющая сталь (65827) - фото 4
Газовый вставной блок для широкой зажигалки Zippo двойное пламя, нержавеющая сталь (65827) - фото 5
Газовый вставной блок для широкой зажигалки Zippo двойное пламя, нержавеющая сталь (65827) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газовый вставной блок
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
  • Газовый вставной блок для широкой зажигалки Zippo двойное пламя, нержавеющая сталь (65827) - фото 1
  • Газовый вставной блок для широкой зажигалки Zippo двойное пламя, нержавеющая сталь (65827) - фото 2
  • Газовый вставной блок для широкой зажигалки Zippo двойное пламя, нержавеющая сталь (65827) - фото 3
  • Газовый вставной блок для широкой зажигалки Zippo двойное пламя, нержавеющая сталь (65827) - фото 4
  • Газовый вставной блок для широкой зажигалки Zippo двойное пламя, нержавеющая сталь (65827) - фото 5
  • Газовый вставной блок для широкой зажигалки Zippo двойное пламя, нержавеющая сталь (65827) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%
2 610 руб.  2 890 руб. 
Начислим 42 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 386981
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Газовый вставной блок для широкой зажигалки Zippo двойное пламя, нержавеющая сталь (65827)
2 610 руб. -10%
2 890 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Газовый вставной блок
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
серебристый
Особенности
оригинальный газовый вставной блок Zippo, кнопочный пьезоэлемент, регулируемая высота голубого пламени, нагревание до 1260°C., возможность заправки бутаном, вместимость 0,9 г. топлива, подходит для любых стандартных корпусов зажигалок Zippo, вставной блок со знаменитым «щелчком» Zippo при открывании, топливо: бутановое топливо Zippo премиум класса (продается отдельно), чистое высокоточное пламя, быстрый и удобный розжиг
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
8х6х2
Вес, г.
69

Описание товара Газовый вставной блок для широкой зажигалки Zippo двойное пламя, нержавеющая сталь (65827)

Сделайте еще один значимый шаг на пути к индивидуализации своей зажигалки за счет оригинального вставного блока. Как по мановению руки после легкого щелчка кнопки появляется двойной язычок яркого голубого пламени. Этот газовый вставной блок с двойным пламенем позволяет всегда иметь под рукой источник тепла, не имеющий неприятного запаха и действующий дольше обычного, не говоря уже о первоклассной гарантии от производителя. Новая коллекция вставных блоков Zippo, куда входит и этот газовый вставной блок, превосходно подходит к любому стандартному корпусу зажигалок Zippo. Оптимальный режим работы достигается при использовании бутанового топлива Zippo. Поставляется в подарочной коробке.

Отзывы о товаре Газовый вставной блок для широкой зажигалки Zippo двойное пламя, нержавеющая сталь (65827)

Источник: Яндекс Маркет
16.07.2025
Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество и очень быстрая доставка. Идеально подошел под корпус. Продавца рекомендую !
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Несмотря на указание об оригинальности товара, в реальности товар изготовлен в Китае. О чем нет никаких сведений в карточке товара. Фото оборотной стороны тоже не соответствует товару. Именно на обороте есть информация об изготовлении товара в КНР.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2024
Игорь С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный вставной блок. Надежный, заправляется удобно. Газа хватает на пару дней (выкуриваю пачку в день).



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Газовый вставной блок
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
серебристый
Особенности
оригинальный газовый вставной блок Zippo, кнопочный пьезоэлемент, регулируемая высота голубого пламени, нагревание до 1260°C., возможность заправки бутаном, вместимость 0,9 г. топлива, подходит для любых стандартных корпусов зажигалок Zippo, вставной блок со знаменитым «щелчком» Zippo при открывании, топливо: бутановое топливо Zippo премиум класса (продается отдельно), чистое высокоточное пламя, быстрый и удобный розжиг
Страна производитель
США
Описание
Сделайте еще один значимый шаг на пути к индивидуализации своей зажигалки за счет оригинального вставного блока. Как по мановению руки после легкого щелчка кнопки появляется двойной язычок яркого голубого пламени. Этот газовый вставной блок с двойным пламенем позволяет всегда иметь под рукой источник тепла, не имеющий неприятного запаха и действующий дольше обычного, не говоря уже о первоклассной гарантии от производителя. Новая коллекция вставных блоков Zippo, куда входит и этот газовый вставной блок, превосходно подходит к любому стандартному корпусу зажигалок Zippo. Оптимальный режим работы достигается при использовании бутанового топлива Zippo. Поставляется в подарочной коробке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
16.07.2025
Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество и очень быстрая доставка. Идеально подошел под корпус. Продавца рекомендую !
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Несмотря на указание об оригинальности товара, в реальности товар изготовлен в Китае. О чем нет никаких сведений в карточке товара. Фото оборотной стороны тоже не соответствует товару. Именно на обороте есть информация об изготовлении товара в КНР.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2024
Игорь С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный вставной блок. Надежный, заправляется удобно. Газа хватает на пару дней (выкуриваю пачку в день).


Газовый вставной блок для широкой зажигалки Zippo двойное пламя, нержавеющая сталь (65827) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2610 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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