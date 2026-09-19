Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Brass (204B)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажигалка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 230 руб.
В наличии
Код товара: 387136
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 230 руб.
- Гарантия производителя: пожизненная
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Зажигалка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х5х2
Вес, г.
70
Описание товара Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Brass (204B)
Сделайте любое событие из Вашей жизни действительно запоминающимся с зажигалкой Zippo Brushed Brass. Персонализируйте Классическую зажигалку Zippo Brushed Chrome для того чтобы получился потрясающий подарок. Вы можете нанести инициалы, имена, даты или пожелания для того чтобы презент оставил добрую память. Классическая зажигалка Zippo Brushed Chrome идеальна в качестве подарка, так как упакована в коробку, созданную из экологически чистых материалов. Для эффективного функционирования зажигалки мы рекомендуем использовать оригинальное высококачественное топливо Zippo.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 150 руб. 4 859 руб.788 руб. в СплитЗажигалка Zippo с покрытием Black Crackle (236)
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитЗажигалка Zippo Replica (267)
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитЗажигалка Zippo Vintage Series 1937 (230-25)
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитЗажигалка Zippo с покрытием Iron Stone (211)
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитЗажигалка Zippo Navy Matte (239)
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитЗажигалка Zippo Classic с покрытием Green Matte (221)
-
В наличииЦена 3 150 руб. 4 284 руб.788 руб. в СплитЗажигалка Zippo с покрытием Black Matte (218)
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитЗажигалка Zippo с покрытием Herringbone Sweep (24648)
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитЗажигалка Zippo Pink Matte (238)
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитЗажигалка Zippo с покрытием Brushed Chrome (28181)
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитЗажигалка Zippo с покрытием Brushed Chrome (28182)
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитЗажигалка Zippo с покрытием Brushed Chrome (230)
Сделайте любое событие из Вашей жизни действительно запоминающимся с зажигалкой Zippo Brushed Brass. Персонализируйте Классическую зажигалку Zippo Brushed Chrome для того чтобы получился потрясающий подарок. Вы можете нанести инициалы, имена, даты или пожелания для того чтобы презент оставил добрую память. Классическая зажигалка Zippo Brushed Chrome идеальна в качестве подарка, так как упакована в коробку, созданную из экологически чистых материалов. Для эффективного функционирования зажигалки мы рекомендуем использовать оригинальное высококачественное топливо Zippo.
Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Brass (204B) - по цене 3230 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Brass (204B)