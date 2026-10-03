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Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Brass (204) купить с доставкой в Москве
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Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Brass (204)

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Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Brass (204) - фото 1
Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Brass (204) - фото 2
Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Brass (204) - фото 3
Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Brass (204) - фото 4
Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Brass (204) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
  • Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Brass (204) - фото 1
  • Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Brass (204) - фото 2
  • Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Brass (204) - фото 3
  • Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Brass (204) - фото 4
  • Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Brass (204) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 230 руб. 
Начислим 52 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 386818
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Brass (204)
3 230 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
золотой
Особенности
все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно артикул - 386905
Размеры в упаковке, см
9х6х3
Вес, г.
70

Описание товара Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Brass (204)

• покрытие Brushed Brass • Гравировка Solid Brass на крышке • Упакована в коробку, созданную из экологически чистых материалов • Пожизненная гарантия • Рекомендуем заправлять только первоклассным топливом Zippo

Отзывы о товаре Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Brass (204)




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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
золотой
Особенности
все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно артикул - 386905
Описание
• покрытие Brushed Brass • Гравировка Solid Brass на крышке • Упакована в коробку, созданную из экологически чистых материалов • Пожизненная гарантия • Рекомендуем заправлять только первоклассным топливом Zippo
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Brass (204) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3230 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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