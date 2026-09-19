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Зажигалка Zippo с покрытием High Polish Chrome (24011) купить с доставкой в Москве
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Зажигалка Zippo с покрытием High Polish Chrome (24011)

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Зажигалка Zippo с покрытием High Polish Chrome (24011) - фото 1
Зажигалка Zippo с покрытием High Polish Chrome (24011) - фото 2
Зажигалка Zippo с покрытием High Polish Chrome (24011) - фото 3
Зажигалка Zippo с покрытием High Polish Chrome (24011) - фото 4
Зажигалка Zippo с покрытием High Polish Chrome (24011) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
  • Зажигалка Zippo с покрытием High Polish Chrome (24011) - фото 1
  • Зажигалка Zippo с покрытием High Polish Chrome (24011) - фото 2
  • Зажигалка Zippo с покрытием High Polish Chrome (24011) - фото 3
  • Зажигалка Zippo с покрытием High Polish Chrome (24011) - фото 4
  • Зажигалка Zippo с покрытием High Polish Chrome (24011) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 010 руб. 
Начислим 65 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387168
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Зажигалка Zippo с покрытием High Polish Chrome (24011)
4 010 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
серебристый, рисунок
Особенности
все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно артикул - 386905
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
9х6х3
Вес, г.
70

Описание товара Зажигалка Zippo с покрытием High Polish Chrome (24011)

Ветрозащитная зажигалка с глянцевым хромированным покрытием украшена изображением пикового туза. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo.

Отзывы о товаре Зажигалка Zippo с покрытием High Polish Chrome (24011)




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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
серебристый, рисунок
Особенности
все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно артикул - 386905
Страна производитель
США
Описание
Ветрозащитная зажигалка с глянцевым хромированным покрытием украшена изображением пикового туза. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальное топливо Zippo.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажигалка Zippo с покрытием High Polish Chrome (24011) - купить по цене 4010 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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