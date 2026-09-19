Зажигалка Zippo с покрытием Black Crackle (236)
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Характеристики
Описание товара Зажигалка Zippo с покрытием Black Crackle (236)
Красивая бензиновая зажигалка выполнена в элегантном черном цвете и имеет лаконичный внешний вид. Отдельного внимания заслуживает особо прочное покрытие, производство зажигалок в таком прочном корпусе было поставлено на поток во время Второй мировой войны. Ничего лишнего, только оптимальная функциональность, удобство в использовании, прочность и долговечность. Такой она и дошла до наших дней, являясь на данный момент одним из лидеров классической коллекции Zippo 2013. Единственное, что отличает современную зажигалку – современный адаптированный механизм и более износоустойчивые материалы.Дизайнерский акцент в этой модели сделан на цвет и характер обработки материала. Ощупывая зажигалку, можно предположить, что она выполнена из угля, на самом деле это металл самого высокого качества. Зажигалка хорошо ложится в руку, не боится ветра, имеет несложный механизм.
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