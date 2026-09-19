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Зажигалка Zippo с покрытием Black Crackle (236) купить с доставкой в Москве
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Зажигалка Zippo с покрытием Black Crackle (236)

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Зажигалка Zippo с покрытием Black Crackle (236) - фото 1
Зажигалка Zippo с покрытием Black Crackle (236) - фото 2
Зажигалка Zippo с покрытием Black Crackle (236) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажигалка
  • Зажигалка Zippo с покрытием Black Crackle (236) - фото 1
  • Зажигалка Zippo с покрытием Black Crackle (236) - фото 2
  • Зажигалка Zippo с покрытием Black Crackle (236) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
3 150 руб.  4 859 руб. 
Начислим 51 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 386820
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Зажигалка Zippo с покрытием Black Crackle (236)
3 150 руб. -35%
4 859 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х8х2
Вес, г.
70

Описание товара Зажигалка Zippo с покрытием Black Crackle (236)

Красивая бензиновая зажигалка выполнена в элегантном черном цвете и имеет лаконичный внешний вид. Отдельного внимания заслуживает особо прочное покрытие, производство зажигалок в таком прочном корпусе было поставлено на поток во время Второй мировой войны. Ничего лишнего, только оптимальная функциональность, удобство в использовании, прочность и долговечность. Такой она и дошла до наших дней, являясь на данный момент одним из лидеров классической коллекции Zippo 2013. Единственное, что отличает современную зажигалку – современный адаптированный механизм и более износоустойчивые материалы.Дизайнерский акцент в этой модели сделан на цвет и характер обработки материала. Ощупывая зажигалку, можно предположить, что она выполнена из угля, на самом деле это металл самого высокого качества. Зажигалка хорошо ложится в руку, не боится ветра, имеет несложный механизм.

Отзывы о товаре Зажигалка Zippo с покрытием Black Crackle (236)




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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Страна производитель
Китай
Описание
Красивая бензиновая зажигалка выполнена в элегантном черном цвете и имеет лаконичный внешний вид. Отдельного внимания заслуживает особо прочное покрытие, производство зажигалок в таком прочном корпусе было поставлено на поток во время Второй мировой войны. Ничего лишнего, только оптимальная функциональность, удобство в использовании, прочность и долговечность. Такой она и дошла до наших дней, являясь на данный момент одним из лидеров классической коллекции Zippo 2013. Единственное, что отличает современную зажигалку – современный адаптированный механизм и более износоустойчивые материалы.Дизайнерский акцент в этой модели сделан на цвет и характер обработки материала. Ощупывая зажигалку, можно предположить, что она выполнена из угля, на самом деле это металл самого высокого качества. Зажигалка хорошо ложится в руку, не боится ветра, имеет несложный механизм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажигалка Zippo с покрытием Black Crackle (236) - стоимость товара 3150 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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