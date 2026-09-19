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Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Chrome (28181) купить с доставкой в Москве
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Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Chrome (28181)

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Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Chrome (28181) - фото 1
Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Chrome (28181) - фото 2
Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Chrome (28181) - фото 3
Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Chrome (28181) - фото 4
Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Chrome (28181) - фото 5
Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Chrome (28181) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
  • Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Chrome (28181) - фото 1
  • Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Chrome (28181) - фото 2
  • Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Chrome (28181) - фото 3
  • Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Chrome (28181) - фото 4
  • Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Chrome (28181) - фото 5
  • Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Chrome (28181) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 51 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387105
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Chrome (28181)
3 150 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Особенности
все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно артикул - 386905
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
9х6х3
Вес, г.
70

Описание товара Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Chrome (28181)

Новый вид классического покрытия Brushed Chrome. Благодаря направленной абразивной обработке на корпусе зажигалки создаются необычные узоры, сочетающие в себе традиционную износостойкость матового хрома и совершенно новый внешний вид. Дизайн в стиле "льняного переплетения" придаёт зажигалке простой, но шероховатый вид и форму. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуем заправлять первоклассным топливом Zippo.

Отзывы о товаре Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Chrome (28181)




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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Особенности
все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно артикул - 386905
Страна производитель
США
Описание
Новый вид классического покрытия Brushed Chrome. Благодаря направленной абразивной обработке на корпусе зажигалки создаются необычные узоры, сочетающие в себе традиционную износостойкость матового хрома и совершенно новый внешний вид. Дизайн в стиле "льняного переплетения" придаёт зажигалке простой, но шероховатый вид и форму. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуем заправлять первоклассным топливом Zippo.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Chrome (28181) - купить по цене 3150 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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