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Зажигалка Zippo с покрытием Black Matte (218) купить с доставкой в Москве
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Зажигалка Zippo с покрытием Black Matte (218)

16 Отзывы
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Зажигалка Zippo с покрытием Black Matte (218) - фото 1
Зажигалка Zippo с покрытием Black Matte (218) - фото 2
Зажигалка Zippo с покрытием Black Matte (218) - фото 3
Зажигалка Zippo с покрытием Black Matte (218) - фото 4
Зажигалка Zippo с покрытием Black Matte (218) - фото 5
Зажигалка Zippo с покрытием Black Matte (218) - фото 6
Зажигалка Zippo с покрытием Black Matte (218) - фото 7
Зажигалка Zippo с покрытием Black Matte (218) - фото 8
Зажигалка Zippo с покрытием Black Matte (218) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
  • Зажигалка Zippo с покрытием Black Matte (218) - фото 1
  • Зажигалка Zippo с покрытием Black Matte (218) - фото 2
  • Зажигалка Zippo с покрытием Black Matte (218) - фото 3
  • Зажигалка Zippo с покрытием Black Matte (218) - фото 4
  • Зажигалка Zippo с покрытием Black Matte (218) - фото 5
  • Зажигалка Zippo с покрытием Black Matte (218) - фото 6
  • Зажигалка Zippo с покрытием Black Matte (218) - фото 7
  • Зажигалка Zippo с покрытием Black Matte (218) - фото 8
  • Зажигалка Zippo с покрытием Black Matte (218) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
3 150 руб.  4 284 руб. 
Начислим 51 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 386847
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Зажигалка Zippo с покрытием Black Matte (218)
3 150 руб. -26%
4 284 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
черный
Особенности
все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно артикул - 386905
Размеры в упаковке, см
7х5х1
Вес, г.
70

Описание товара Зажигалка Zippo с покрытием Black Matte (218)

Черный костюм, черные туфли, черная зажигалка Zippo, – вот истинный облик настоящего покорителя женских сердец! У предлагаемой модели зажигалки Zippo корпус металлический с матовым черным покрытием и кремниевым поджигом. В отличие от модели 218ZL, на передней стенке зажигалки отсутствует нанесение фирменного логотипа. Способ заправки – стандартный, топливо – бензин. По качественным характеристикам, несомненно, зажигалка Zippo занимает лидирующую позицию среди других подобных аксессуаров. Это подтверждает ее прочный корпус, защищающий основной механизм изделия от воздействия влаги, ветра и попадания мусора, а также надежная, но простая конструкция деталей. Несмотря на превосходное качество американских зажигалок Zippo, не стоит забывать о правилах эксплуатации аксессуара: использовать фирменный бензин, кремень, другие расходные материалы. Ведь каждая хорошая вещь требует надлежащего ухода, как и дорогая машина и прочие мужские радости.

Отзывы о товаре Зажигалка Zippo с покрытием Black Matte (218)

Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Арсен Я.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает, экономная
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Елена В.

Достоинства:


Комментарий:
Подарок на годовщину) Муж в восторге! Спасибо!!!
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2024
Артем Р.

Достоинства:


Комментарий:
Товар хороший! Зажигалка оригинал 100%,сделана качественно. Всем советую кто думает о приобретении, не пожалеете
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2024
Елена Л.

Достоинства:


Комментарий:
Заказала мужу на подарок. Выглядит всё презентабельно, аккуратно. Доставили раньше. Спасибо большое.
Источник: Яндекс Маркет
22.08.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очень надеюсь что действительно оригинал, пока что сомнений не вызвала. В комплекты был подарочный пакет, подарочная коробка с горючим и кремний, в отдельной упаковочке сама зажигалка. Дарилась в подарок, получатель был в восторге!
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2024
Оксана С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая зажигалка, упаковка на высшем уровне, оригинал .
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2024
Анастасия К.

Достоинства:


Комментарий:
Уже вторая зажигалка, которую я покупаю у продавца. Так же, как и первая, бралась на подарок. По качеству оба человека, которым дарила, довольны и пользуются с декабря без каких-либо проблем. Визуально тоже очень внушительно и эстетично. Советую.
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2023
Вероника К.

Достоинства:


Комментарий:
Брала в подарок. Всё супер. Доставка быстрая.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2023
Татьяна Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично. Брала на подарок мужу. Выбирал сам. Очень доволен.
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2023
Александра К.

Достоинства:


Комментарий:
всё чëтко, звук характерный
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2023
Наталья Б.

Достоинства:


Комментарий:
В комплекте нет гарантии и инструкции.
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2022
Ирина С.

Достоинства:


Комментарий:
красиво, стильно и качественно
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2022
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Заказывала мужу в подарок ,правда зажигалка пришла в отбельной коробочке от набора но это не страшно ,все пришло целое
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2022
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Заказывала парню ,он просто в восторге , все гравировки присутствуют ,упаковка плотная, оригинал 100%
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2022
ПД УДАЛЕНЫ

Достоинства:


Комментарий:
Красиаая, удобная, надёжня вещица и отличный подарок для курящих мужчин.
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2021
Екатерина Р.

Достоинства:


Комментарий:
Очень классная зажигалка! Брали начальнику в подарок, остался очень доволен. Упаковка надежная - все пришло в отличном состоянии! Сама зажигалка была отдельно в маленькой фирменной коробочке. Всем советую к покупке!



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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
черный
Особенности
все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно артикул - 386905
Описание
Черный костюм, черные туфли, черная зажигалка Zippo, – вот истинный облик настоящего покорителя женских сердец! У предлагаемой модели зажигалки Zippo корпус металлический с матовым черным покрытием и кремниевым поджигом. В отличие от модели 218ZL, на передней стенке зажигалки отсутствует нанесение фирменного логотипа. Способ заправки – стандартный, топливо – бензин. По качественным характеристикам, несомненно, зажигалка Zippo занимает лидирующую позицию среди других подобных аксессуаров. Это подтверждает ее прочный корпус, защищающий основной механизм изделия от воздействия влаги, ветра и попадания мусора, а также надежная, но простая конструкция деталей. Несмотря на превосходное качество американских зажигалок Zippo, не стоит забывать о правилах эксплуатации аксессуара: использовать фирменный бензин, кремень, другие расходные материалы. Ведь каждая хорошая вещь требует надлежащего ухода, как и дорогая машина и прочие мужские радости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Арсен Я.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает, экономная
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Елена В.

Достоинства:


Комментарий:
Подарок на годовщину) Муж в восторге! Спасибо!!!
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2024
Артем Р.

Достоинства:


Комментарий:
Товар хороший! Зажигалка оригинал 100%,сделана качественно. Всем советую кто думает о приобретении, не пожалеете
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2024
Елена Л.

Достоинства:


Комментарий:
Заказала мужу на подарок. Выглядит всё презентабельно, аккуратно. Доставили раньше. Спасибо большое.
Источник: Яндекс Маркет
22.08.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очень надеюсь что действительно оригинал, пока что сомнений не вызвала. В комплекты был подарочный пакет, подарочная коробка с горючим и кремний, в отдельной упаковочке сама зажигалка. Дарилась в подарок, получатель был в восторге!
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2024
Оксана С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая зажигалка, упаковка на высшем уровне, оригинал .
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2024
Анастасия К.

Достоинства:


Комментарий:
Уже вторая зажигалка, которую я покупаю у продавца. Так же, как и первая, бралась на подарок. По качеству оба человека, которым дарила, довольны и пользуются с декабря без каких-либо проблем. Визуально тоже очень внушительно и эстетично. Советую.
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2023
Вероника К.

Достоинства:


Комментарий:
Брала в подарок. Всё супер. Доставка быстрая.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2023
Татьяна Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично. Брала на подарок мужу. Выбирал сам. Очень доволен.
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2023
Александра К.

Достоинства:


Комментарий:
всё чëтко, звук характерный
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2023
Наталья Б.

Достоинства:


Комментарий:
В комплекте нет гарантии и инструкции.
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2022
Ирина С.

Достоинства:


Комментарий:
красиво, стильно и качественно
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2022
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Заказывала мужу в подарок ,правда зажигалка пришла в отбельной коробочке от набора но это не страшно ,все пришло целое
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2022
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Заказывала парню ,он просто в восторге , все гравировки присутствуют ,упаковка плотная, оригинал 100%
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2022
ПД УДАЛЕНЫ

Достоинства:


Комментарий:
Красиаая, удобная, надёжня вещица и отличный подарок для курящих мужчин.
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2021
Екатерина Р.

Достоинства:


Комментарий:
Очень классная зажигалка! Брали начальнику в подарок, остался очень доволен. Упаковка надежная - все пришло в отличном состоянии! Сама зажигалка была отдельно в маленькой фирменной коробочке. Всем советую к покупке!


Зажигалка Zippo с покрытием Black Matte (218) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3150 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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