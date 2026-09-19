Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Chrome (230)
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Характеристики
Описание товара Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Chrome (230)
Эту зажигалку отличает минималистический дизайн с акцентом на модный ныне винтажный стиль. Это настоящая Zippo, в которой удивительным образом сочетаются традиционность и современная мода. Приобретая такую зажигалку, вы демонстрируете окружающим свой хороший вкус и подчеркиваете, что недолговечные вещи, какими бы они привлекательными внешне не были, – это не ваш выбор. Зажигалка Zippo Brushed Chrome выполнена в актуальном элегантном и утонченном стиле, который привлечет людей, предпочитающих естественную красоту вещей. Если вы подарите такую зажигалку даме, особенно если ее дизайн будет подходить под другие имеющиеся у вашей визави аксессуары, вы гарантированно произведете хорошее впечатление. Как и другие модели этой серии, зажигалка отличается прекрасными механическими характеристиками: надежностью, удароустойчивостью, защитой от ветра, легкостью и удобством в обращении.
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