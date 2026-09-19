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Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Chrome (230) купить с доставкой в Москве
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Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Chrome (230)

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Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Chrome (230) - фото 1
Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Chrome (230) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажигалка
  • Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Chrome (230) - фото 1
  • Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Chrome (230) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 51 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387145
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Chrome (230)
3 150 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х6х3
Вес, г.
70

Описание товара Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Chrome (230)

Эту зажигалку отличает минималистический дизайн с акцентом на модный ныне винтажный стиль. Это настоящая Zippo, в которой удивительным образом сочетаются традиционность и современная мода. Приобретая такую зажигалку, вы демонстрируете окружающим свой хороший вкус и подчеркиваете, что недолговечные вещи, какими бы они привлекательными внешне не были, – это не ваш выбор. Зажигалка Zippo Brushed Chrome выполнена в актуальном элегантном и утонченном стиле, который привлечет людей, предпочитающих естественную красоту вещей. Если вы подарите такую зажигалку даме, особенно если ее дизайн будет подходить под другие имеющиеся у вашей визави аксессуары, вы гарантированно произведете хорошее впечатление. Как и другие модели этой серии, зажигалка отличается прекрасными механическими характеристиками: надежностью, удароустойчивостью, защитой от ветра, легкостью и удобством в обращении.

Отзывы о товаре Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Chrome (230)




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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Страна производитель
Китай
Описание
Эту зажигалку отличает минималистический дизайн с акцентом на модный ныне винтажный стиль. Это настоящая Zippo, в которой удивительным образом сочетаются традиционность и современная мода. Приобретая такую зажигалку, вы демонстрируете окружающим свой хороший вкус и подчеркиваете, что недолговечные вещи, какими бы они привлекательными внешне не были, – это не ваш выбор. Зажигалка Zippo Brushed Chrome выполнена в актуальном элегантном и утонченном стиле, который привлечет людей, предпочитающих естественную красоту вещей. Если вы подарите такую зажигалку даме, особенно если ее дизайн будет подходить под другие имеющиеся у вашей визави аксессуары, вы гарантированно произведете хорошее впечатление. Как и другие модели этой серии, зажигалка отличается прекрасными механическими характеристиками: надежностью, удароустойчивостью, защитой от ветра, легкостью и удобством в обращении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Chrome (230) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3150 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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