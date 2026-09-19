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Зажигалка Zippo Classic с покрытием Green Matte (221) купить с доставкой в Москве
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Зажигалка Zippo Classic с покрытием Green Matte (221)

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Зажигалка Zippo Classic с покрытием Green Matte (221) - фото 1
Зажигалка Zippo Classic с покрытием Green Matte (221) - фото 2
Зажигалка Zippo Classic с покрытием Green Matte (221) - фото 3
Зажигалка Zippo Classic с покрытием Green Matte (221) - фото 4
Зажигалка Zippo Classic с покрытием Green Matte (221) - фото 5
Зажигалка Zippo Classic с покрытием Green Matte (221) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Разноцветные
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
  • Зажигалка Zippo Classic с покрытием Green Matte (221) - фото 1
  • Зажигалка Zippo Classic с покрытием Green Matte (221) - фото 2
  • Зажигалка Zippo Classic с покрытием Green Matte (221) - фото 3
  • Зажигалка Zippo Classic с покрытием Green Matte (221) - фото 4
  • Зажигалка Zippo Classic с покрытием Green Matte (221) - фото 5
  • Зажигалка Zippo Classic с покрытием Green Matte (221) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 51 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 386856
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Зажигалка Zippo Classic с покрытием Green Matte (221)
3 150 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Разноцветные
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
зеленый
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
9х6х3
Вес, г.
90

Описание товара Зажигалка Zippo Classic с покрытием Green Matte (221)

Зажигалка Zippo Classic с покрытием Green Matte 221 подходит для людей, любящих лаконичный дизайн. Ее корпус выполнен из прочной латуни и имеет матовую поверхность насыщенно-зеленого цвета. Бензиновая зажигалка долговечна в использовании - для оптимальной работы рекомендуется применять оригинальное топливо Zippo. Изделие упаковано в компактную коробочку, сделанную из экологически чистых материалов.

Отзывы о товаре Зажигалка Zippo Classic с покрытием Green Matte (221)




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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Разноцветные
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
зеленый
Страна производитель
США
Описание
Зажигалка Zippo Classic с покрытием Green Matte 221 подходит для людей, любящих лаконичный дизайн. Ее корпус выполнен из прочной латуни и имеет матовую поверхность насыщенно-зеленого цвета. Бензиновая зажигалка долговечна в использовании - для оптимальной работы рекомендуется применять оригинальное топливо Zippo. Изделие упаковано в компактную коробочку, сделанную из экологически чистых материалов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажигалка Zippo Classic с покрытием Green Matte (221) - данный товар вы можете купить по цене 3150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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