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Зажигалка Zippo с покрытием Gold Dust (24647) купить с доставкой в Москве
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Зажигалка Zippo с покрытием Gold Dust (24647)

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Зажигалка Zippo с покрытием Gold Dust (24647) - фото 1
Зажигалка Zippo с покрытием Gold Dust (24647) - фото 2
Зажигалка Zippo с покрытием Gold Dust (24647) - фото 3
Зажигалка Zippo с покрытием Gold Dust (24647) - фото 4
Зажигалка Zippo с покрытием Gold Dust (24647) - фото 5
Зажигалка Zippo с покрытием Gold Dust (24647) - фото 6
Зажигалка Zippo с покрытием Gold Dust (24647) - фото 7
Зажигалка Zippo с покрытием Gold Dust (24647) - фото 8
Зажигалка Zippo с покрытием Gold Dust (24647) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
  • Зажигалка Zippo с покрытием Gold Dust (24647) - фото 1
  • Зажигалка Zippo с покрытием Gold Dust (24647) - фото 2
  • Зажигалка Zippo с покрытием Gold Dust (24647) - фото 3
  • Зажигалка Zippo с покрытием Gold Dust (24647) - фото 4
  • Зажигалка Zippo с покрытием Gold Dust (24647) - фото 5
  • Зажигалка Zippo с покрытием Gold Dust (24647) - фото 6
  • Зажигалка Zippo с покрытием Gold Dust (24647) - фото 7
  • Зажигалка Zippo с покрытием Gold Dust (24647) - фото 8
  • Зажигалка Zippo с покрытием Gold Dust (24647) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 51 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387174
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Зажигалка Zippo с покрытием Gold Dust (24647)
3 150 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
серебристый
Особенности
все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно артикул - 386905
Размеры в упаковке, см
9х6х3
Вес, г.
70

Описание товара Зажигалка Zippo с покрытием Gold Dust (24647)

Ветрозащищенная зажигалка Zippo №4647 имеет матовый хромированный Zippo корпус. На тусклой поверхности изделия нанесен узор в виде хаотичных следов кисти в форме концентрических колец. Такой оригинальный рисунок напоминает полосы, оставленные на металле шлифовальной машиной, более известной как болгарка. Кроме того, дизайн этой классической широкой зажигалки выполнен в форме округленных «арочных» линий по краям. Благодаря специальной обработке поверхность хорошо противостоит появлению непривлекательных отметин и жирных пятен от пальцев на корпусе, что не портит внешний вид моделей этого знаменитого во всем мире бренда. Настоящая Zippo обещает служить долго, так как отличается надежной внутренней сборкой изделия. Несомненно, это именно та конструкция, которая сможет не только «согреть» в любую погоду, но и подчеркнуть безупречный вкус своего владельца. Наверное, можно еще долго удивляться богатству и бесконечности творческой фантазии дизайнеров и вдохновителей компании Zippo. Самое интересное, что зажигалки Zippo коллекционные не имеют ни пестрых цветовых гамм, ни выгравированных образов, но корпус с легкими шероховатыми неровностями делает их привлекательными и нестандартными. Это похоже на маленькое чудо или рождение произведений искусства: сделаешь легкий штрих и изменишь всю палитру, добавишь одну краску и получишь шедевр.

Отзывы о товаре Зажигалка Zippo с покрытием Gold Dust (24647)




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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
серебристый
Особенности
все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно артикул - 386905
Описание
Ветрозащищенная зажигалка Zippo №4647 имеет матовый хромированный Zippo корпус. На тусклой поверхности изделия нанесен узор в виде хаотичных следов кисти в форме концентрических колец. Такой оригинальный рисунок напоминает полосы, оставленные на металле шлифовальной машиной, более известной как болгарка. Кроме того, дизайн этой классической широкой зажигалки выполнен в форме округленных «арочных» линий по краям. Благодаря специальной обработке поверхность хорошо противостоит появлению непривлекательных отметин и жирных пятен от пальцев на корпусе, что не портит внешний вид моделей этого знаменитого во всем мире бренда. Настоящая Zippo обещает служить долго, так как отличается надежной внутренней сборкой изделия. Несомненно, это именно та конструкция, которая сможет не только «согреть» в любую погоду, но и подчеркнуть безупречный вкус своего владельца. Наверное, можно еще долго удивляться богатству и бесконечности творческой фантазии дизайнеров и вдохновителей компании Zippo. Самое интересное, что зажигалки Zippo коллекционные не имеют ни пестрых цветовых гамм, ни выгравированных образов, но корпус с легкими шероховатыми неровностями делает их привлекательными и нестандартными. Это похоже на маленькое чудо или рождение произведений искусства: сделаешь легкий штрих и изменишь всю палитру, добавишь одну краску и получишь шедевр.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажигалка Zippo с покрытием Gold Dust (24647) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3150 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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