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Характеристики
Тип товара
Ветрозащита
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 386314
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Описание товара Комплект ветрозащиты для микрофона Rycote Lavalier Foams (RYC105501) Black
Ветрозащита Rycote обеспечивает эффективную защиту от ветра и подавление шума.. Эффективное шумоподавление достигается за счет высоко-технологических материалов, таких как специальная акустическая пена и синтетический мех, в результате чего достигается снижение шума ветра до 25 дБ без какого-либо неблагоприятного воздействия на высокочастотный диапазон. Кроме того, пена не подвержена воздействию ультрафиолета или влаги, что придает этому продукту большую долговечность. Передовые материалы, клеи и технологии сборки-все это в совокупности делает товар чрезвычайно прочным продуктом, обеспечивающим превосходную защиту от ветра в самых суровых условиях.
Ветрозащита Rycote обеспечивает эффективную защиту от ветра и подавление шума.. Эффективное шумоподавление достигается за счет высоко-технологических материалов, таких как специальная акустическая пена и синтетический мех, в результате чего достигается снижение шума ветра до 25 дБ без какого-либо неблагоприятного воздействия на высокочастотный диапазон. Кроме того, пена не подвержена воздействию ультрафиолета или влаги, что придает этому продукту большую долговечность. Передовые материалы, клеи и технологии сборки-все это в совокупности делает товар чрезвычайно прочным продуктом, обеспечивающим превосходную защиту от ветра в самых суровых условиях.
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