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Микрофон Saramonic SPMIC510 DI Plug & Play Mic for iOS devices купить с доставкой в Москве
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Микрофон Saramonic SPMIC510 DI Plug & Play Mic for iOS devices

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Микрофон Saramonic SPMIC510 DI Plug &amp; Play Mic for iOS devices - фото 1
Микрофон Saramonic SPMIC510 DI Plug &amp; Play Mic for iOS devices - фото 2
Микрофон Saramonic SPMIC510 DI Plug &amp; Play Mic for iOS devices - фото 3
Микрофон Saramonic SPMIC510 DI Plug &amp; Play Mic for iOS devices - фото 4
Микрофон Saramonic SPMIC510 DI Plug &amp; Play Mic for iOS devices - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
Частотный диапазон
от 45 до 20000 Гц
  • Микрофон Saramonic SPMIC510 DI Plug &amp; Play Mic for iOS devices - фото 1
  • Микрофон Saramonic SPMIC510 DI Plug &amp; Play Mic for iOS devices - фото 2
  • Микрофон Saramonic SPMIC510 DI Plug &amp; Play Mic for iOS devices - фото 3
  • Микрофон Saramonic SPMIC510 DI Plug &amp; Play Mic for iOS devices - фото 4
  • Микрофон Saramonic SPMIC510 DI Plug &amp; Play Mic for iOS devices - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361998
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Характеристики

Бренд
Saramonic
Тип товара
Микрофон
Соотношение сигнал/шум
78
Частотный диапазон
от 45 до 20000 Гц
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х7
Вес, г.
500

Описание товара Микрофон Saramonic SPMIC510 DI Plug & Play Mic for iOS devices

Компактный стереомикрофон Saramonic SPMIC510DI для устройств под управлением iOS с разъемом Lightning подключается по принципу Plug & Play.

Отзывы о товаре Микрофон Saramonic SPMIC510 DI Plug & Play Mic for iOS devices




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Характеристики
Бренд
Saramonic
Тип товара
Микрофон
Соотношение сигнал/шум
78
Частотный диапазон
от 45 до 20000 Гц
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный стереомикрофон Saramonic SPMIC510DI для устройств под управлением iOS с разъемом Lightning подключается по принципу Plug & Play.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микрофон Saramonic SPMIC510 DI Plug & Play Mic for iOS devices - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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