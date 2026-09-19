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Микрофон для смартфонов Saramonic SmartMic (3,5 мм) купить с доставкой в Москве
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Микрофон для смартфонов Saramonic SmartMic (3,5 мм)

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Микрофон для смартфонов Saramonic SmartMic (3,5 мм) - фото 1
Микрофон для смартфонов Saramonic SmartMic (3,5 мм) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
Частотный диапазон
35-18000 Гц
  • Микрофон для смартфонов Saramonic SmartMic (3,5 мм) - фото 1
  • Микрофон для смартфонов Saramonic SmartMic (3,5 мм) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 386447
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Характеристики

Бренд
Saramonic
Тип товара
Микрофон
Соотношение сигнал/шум
74
Комплектация
микрофон, упаковка
Частотный диапазон
35-18000 Гц
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х4
Вес, г.
100

Описание товара Микрофон для смартфонов Saramonic SmartMic (3,5 мм)

Saramonic SmartMic для iPhone/iPad - профессиональный микрофон, специально разработанный для iPhone, IPAD, IPod Touch. Заметно повышает чувствительность по сравнению с встроенным микрофоном. Идеально подходит для использования при записи видео.

Отзывы о товаре Микрофон для смартфонов Saramonic SmartMic (3,5 мм)




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Характеристики
Бренд
Saramonic
Тип товара
Микрофон
Соотношение сигнал/шум
74
Комплектация
микрофон, упаковка
Частотный диапазон
35-18000 Гц
Страна производитель
Китай
Описание
Saramonic SmartMic для iPhone/iPad - профессиональный микрофон, специально разработанный для iPhone, IPAD, IPod Touch. Заметно повышает чувствительность по сравнению с встроенным микрофоном. Идеально подходит для использования при записи видео.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микрофон для смартфонов Saramonic SmartMic (3,5 мм) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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