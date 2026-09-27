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Динамический кардиоидный ручной микрофон Saramonic SR-HM7 UC купить с доставкой в Москве
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Динамический кардиоидный ручной микрофон Saramonic SR-HM7 UC

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Динамический кардиоидный ручной микрофон Saramonic SR-HM7 UC - фото 1
Динамический кардиоидный ручной микрофон Saramonic SR-HM7 UC - фото 2
Динамический кардиоидный ручной микрофон Saramonic SR-HM7 UC - фото 3
Динамический кардиоидный ручной микрофон Saramonic SR-HM7 UC - фото 4
Динамический кардиоидный ручной микрофон Saramonic SR-HM7 UC - фото 5
Динамический кардиоидный ручной микрофон Saramonic SR-HM7 UC - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
  • Динамический кардиоидный ручной микрофон Saramonic SR-HM7 UC - фото 1
  • Динамический кардиоидный ручной микрофон Saramonic SR-HM7 UC - фото 2
  • Динамический кардиоидный ручной микрофон Saramonic SR-HM7 UC - фото 3
  • Динамический кардиоидный ручной микрофон Saramonic SR-HM7 UC - фото 4
  • Динамический кардиоидный ручной микрофон Saramonic SR-HM7 UC - фото 5
  • Динамический кардиоидный ручной микрофон Saramonic SR-HM7 UC - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 362024
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Характеристики

Бренд
Saramonic
Тип товара
Микрофон
Размеры в упаковке, см
30х9х8
Вес, г.
300

Описание товара Динамический кардиоидный ручной микрофон Saramonic SR-HM7 UC

Микрофон был разработан для повышения четкости человеческого голоса, что делает его отличным выбором для использования в подкастинге, презентационных видео, съёмки репортажей, потокового вещания, видеоблогов, записи музыки и многого другого. SR-HM7 UC невероятно прост в использовании. Вы просто подключаете выходной кабель и начинаете запись. Переключатель на базе позволяет переключаться между режимами записи и воспроизведения.

Отзывы о товаре Динамический кардиоидный ручной микрофон Saramonic SR-HM7 UC




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Saramonic
Тип товара
Микрофон
Описание
Микрофон был разработан для повышения четкости человеческого голоса, что делает его отличным выбором для использования в подкастинге, презентационных видео, съёмки репортажей, потокового вещания, видеоблогов, записи музыки и многого другого. SR-HM7 UC невероятно прост в использовании. Вы просто подключаете выходной кабель и начинаете запись. Переключатель на базе позволяет переключаться между режимами записи и воспроизведения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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