Динамический кардиоидный ручной микрофон Saramonic SR-HM7 UC
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 362024
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
30х9х8
Вес, г.
300
Описание товара Динамический кардиоидный ручной микрофон Saramonic SR-HM7 UC
Микрофон был разработан для повышения четкости человеческого голоса, что делает его отличным выбором для использования в подкастинге, презентационных видео, съёмки репортажей, потокового вещания, видеоблогов, записи музыки и многого другого. SR-HM7 UC невероятно прост в использовании. Вы просто подключаете выходной кабель и начинаете запись. Переключатель на базе позволяет переключаться между режимами записи и воспроизведения.
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Курьерская доставка в Москве
Микрофон был разработан для повышения четкости человеческого голоса, что делает его отличным выбором для использования в подкастинге, презентационных видео, съёмки репортажей, потокового вещания, видеоблогов, записи музыки и многого другого. SR-HM7 UC невероятно прост в использовании. Вы просто подключаете выходной кабель и начинаете запись. Переключатель на базе позволяет переключаться между режимами записи и воспроизведения.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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